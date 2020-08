Para 2050: 150 millones de personas con demencia

"El objetivo de la vida no es estar del lado de la mayoría, sino encontrarte en los rangos de los locos",

Marco Aurelio.

Son las emociones, que empiezan en la mente, las que pueden afectar para bien o para mal nuestro físico. Esto es una realidad comprobada. Si desayunas malas noticias, comes ídem, y lo que recibes en tus medios digitales son osas negativas, terminarás con menos energía, y a la larga acabas enfermo.

En una reciente conferencia del doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la UP, comentó de siete claves para una mejor gestión de las emociones, y por lo tanto de nuestra salud mental.

Conocerse

La primera de ellas es conocerte a ti mismo. Esto indica que es un proceso dinámico que conlleva cuatro aspectos: a) Imagen. Lo que los demás ven en mí. B) lo que yo creo que soy (auto concepto). C) Lo que soy intrínsecamente, o sea mi realidad. D) Lo que enseño en las redes sociales, nuestra imagen digital. Se calcula que el 90% de lo que se proyecta en esta imagen es falso.

Aquí lo importante es que haya un balance entre estas cuatro aspectos, lo que podemos llamar una unidad de vida. Y hay que procurar estar ajustando constantemente.

La segunda es el evitar un exceso de auto crítica y de exigencia, la angustia por ser perfectos. El profesor Ben Shahard de Harvard afirma lo siguiente: La verdadera felicidad consiste en aceptar el derecho al amor y a la imperfección.

Tener objetivos

Un tercer aspecto es la necesidad de tener metas y objetivos. Aquí en lo personal diremos tener algo porque levantarte en la mañana. Aquí también aplica el consejo: Sueña en grande y a actúa en pequeño. A propósito del confinamiento por la pandemia aclaraba José Antonio no andes en pijamas todo el día ni permitas que lo hagan tus hijos. Si estás trabajando desde casa no dejes de rasurarte, o de arreglarte si eres mujer. Si estás excedido de peso, súbete la báscula: Te darás cuenta de tu realidad, será un golpe para tu ego, y te motivará a empezar a bajar de peso.

Pasando al cuarto aspecto: Trabajar la voluntad. Más se logra con el empeño que con la inteligencia. Hay que saber posponer la gratificación. Este es un problema con la juventud y niñez actual ya que quiere todo al instante, y hay que saber esperar, y perseverar en lo que te has propuesto.

Un quinto aspecto es aprender a manejar la atención, saber enfocarte. Hoy estamos abrumados por tanta información, y es muy fácil divagar de una manera constante en el mundo digital. Y bien decía un filósofo: La exacerbación de los sentidos es derrumbe de la inteligencia. Las personas de éxito son enfocadas, no son dispersas.

Últimas dos

Una sexta clave sería la inteligencia emocional. El entender y expresar tus emociones, y sobre todo las emociones de los demás, ponernos en sus zapatos. Hay que tener presente que de nuestra salud emocional depende salud física. Y por último, la séptima, y no por ello la menos importante: Educar el optimismo. El enfoque que le damos a las cosas es muy importante, no es lo mismo ver las cosas como problema o como reto. No es lo mismo peguntarnos ¿puedo con esto? A inquirir ¿cómo puedo con esto? Ramon y Cajal, español ganador de un premio Nobel a principios del siglo pasado, afirmaba que todo ser humano puede ser, si se lo propone, exultar de su propio cerebro. Está comprobada la regeneración de neuronas a través de la neuroplasticidad, y esta se logra a través del pensamiento positivo.

La OMS calcula que para 2050 habrá 150 millones de personas con demencia. Y esto primordialmente a un mal manejo de las emociones del individuo. Y recodemos, el optimismo como el amor, nace de una decisión. Y esta es responsabilidad tuya. ¡Feliz domingo!

Octavio F. Ballesteros Navarro. Socio del Despacho Asesores Ballesteros. Focalizados planes de ahorro y protección, y deducibles.

octavio@ballesterosyasociados.com.mx. FB: asesores Ballesteros

Twitter: @octavioballes