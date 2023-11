¿Omar o Clara?

Esta semana conoceremos quién encabezará el esfuerzo de Morena por ganar la Ciudad de México en 2024. A pesar de que se anotaron cinco personas, la contienda interna real es entre Omar García Harfuch y Clara Brugada. El resto está de relleno y realmente quien gane recibirá el apoyo masivo de Morena. No hay más. Si es Clara, toda la cargada de Morena se irá con ella. Si es Omar ocurrirá exactamente lo mismo. La alternativa de dejarle la CDMX al PAN-PRI es demasiado costosa para los derechos alcanzados en la capital, ya que el PRD es tan chico que ya no cuenta. La debilidad de MC en la ciudad lo obliga a una candidatura testimonial que solo conserve el registro.

En las redes sociales y en los medios de comunicación, varios sectores de Morena, los percibidos como los más radicales, han lanzado una guerra interna, un fuego amigo bastante duro contra García Harfuch. Estos sectores critican al ex secretario de seguridad capitalino por “no ser realmente de izquierda”, por “ser policía”, “por ser un advenedizo en la 4T”, lo critican hasta por su físico “porque es un candidato como Peña Nieto” y hasta lo acusan de ser “responsable de Ayotzinapa”. Estos sectores dicen que la ciudad “ya tuvo a un policía con Mancera” y que Claudia Sheinbaum “se equivoca al apoyar a Omar como su favorito”.

Por el contrario, esos mismos sectores solo ven virtudes en Clara. Piensan que ella “sí es de izquierda”, que es “una luchadora social”, que “no va a traicionar el proyecto” porque es “realmente lopezobradorista”, que “es la candidata de AMLO” y que tiene un trabajo demostrado como gobernante de la alcaldía Iztapalapa. Para este sector, “si Claudia escoge” a Clara “habrá tomado la decisión correcta” para el futuro de la 4T. ¿Están peleando esas voces por la democracia interna de su partido o dañándolo al alimentar la perspectiva del Frente de que Morena es autoritario?

Es cierto que la selección de candidaturas de Morena ha dejado demasiado a desear. Elegir por una encuesta no es lo más democrático. La ausencia de debates tampoco. No se permite la diferencia entre las personas candidatas, ni tampoco la presentación de propuestas. En los procesos para sus candidaturas a la presidencia y a gubernaturas parece que lo más importante ha sido ¿quién es la persona más cercana a AMLO? ¿Quién es la persona más cercana a Sheinbaum?

Quienes critican a García Harfuch parecen más preocupados por el perfil que por el proceso, ya que en su narrativa asumen que “Claudia ya decidió”. Con ello, le dan la razón a quienes piensan que Morena no es democrático. Quienes más intensifican la crítica a Omar parecen hablar de un partido sin libertad, uno donde se “tiene que pedir permiso para competir” y donde pareciera que los resultados están decididos de antemano.

Aunado a la preocupación por criticar al personaje, en lugar de al proceso, hay una contradicción, pues desde un sector de las izquierdas se ha criticado la profundización de la militarización en el sexenio lopezobradorista, se ha exigido que haya un mando civil y que se fortalezcan las policías. A García Harfuch hoy lo demonizan por dedicarse a temas de seguridad, por ser un policía, en lugar de un militar, y como tal por atreverse a ejercer el derecho político a votar y ser votado.

Más que pensar en quién es de izquierda o quién es más lopezobradorista, tanto Omar como Clara me parecen excelentes cuadros y bien capacitados para liderar la CDMX. En las últimas semanas, he platicado con varios cuadros de Morena en la ciudad y no escucho un ambiente de ruptura. Sí pienso que Omar conecta más con las clases medias y altas porque Clara es más desconocida entre estas y porque ella despierta las fobias antiAmlo de este sector de la sociedad, mientras que él les da más certeza. Honestamente, pienso que las bases duras de Morena apoyarán a quien gane este proceso y que la tarea de Morena es pelear lo perdido en el 2021. Para esta tarea en específico, Omar me parece más competitivo que Clara. El viernes sabremos el resultado y en el Frente quedará aún la indefinición.

El autor es politólogo, conductor de un programa de televisión y profesor en el Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero.