En esta columna les platico cómo veo lo que está pasando ahora mismo en México. Es como una serie donde se mezclan todos los géneros: Aventura, terror, drama, crimen, suspenso, videos infiltrados, poderosos en una guerra sin dar ni pedir cuartel, traiciones, algo de musical y hasta un tinte de comedia involuntaria. Los personajes están más o menos bien delineados. El protagonista, Pexe, es el típico pobrecito que dice sufrir durante toda la trama, grita su inocencia (Toritoooooo) y pulcritud, aunque los escritores tienen inconsistencias en el diseño del perfil porque un día aparece todo bueno e inocente (el doctor Jekyll, en todo su esplendor) y al siguiente le sale el Mister Hyde que siempre ha llevado dentro. Es un tipo bipolar, rodeado por una serie de colaboradores patéticos que cuando lo quieren defender terminan hundiéndolo. Por supuesto no podía faltar el hermano incómodo (un sujeto tímido, que no dice ni Pío), ese ser que nunca “agarró juicio” y sólo hace sufrir a Pexe. No podía faltar Beth, la esposa entrometida, a la que le gustan los reflectores, anda cantando y recitando poesía por la casa, pero de repente tiene sus arranques y para proteger al “pequeño fruto de sus entrañas” no duda en ordenar que destruyan a quien sea y recurre a las autoridades para que acaben con los abusones. De los hijos mejor no hablamos, porque son unos seres tipo “Nosotros los Nobles”, que tienen ideas geniales, usan sus influencias y terminan complicando más la vida de su progenitor. En el otro lado están los potentados (Charlie, Kike, Jelipe, Emily, LuisVi, El Chino, Ricky Riquín Canallín). Son cochinos, idénticos al protagonista, pero con más dinero y oficio. “Ellos se roban 200 millones de dólares y nosotros nomás dos millones de pesos”, dice Pexe en algún momento. No se tocan el corazón para lograr sus objetivos y los rige la Ley del Talión a la moderna: Ojo por ojo, video por video. Con esos elementos que podría desembocar en algo más apasionante que “Game of Thrones” tiene la desdicha de ser rodada en México, con productores mexicanos (tipo Epigmenio) y actores improvisados, así que todo desemboca en una novela casera que entra en la categoría del absurdo y podría llamarse “El Infierno y la Gloria” o algo así como “Ustedes los Fifís, Nosotros los Chairos”. Al final nos quedamos con la triste certeza de que no hay “buenos y malos”. Todos son villanos.

CAB DESDANSO:

Vaya semana

Mientras tanto, México está hundido en una crisis que parece no tener fin. Ya pasamos de los 60 mil fallecimientos y no hay un solo ajuste ni estrategia. Gatell se hace más fuerte mientras peor lo hace. El Presidente anda muy ocupado queriendo distraernos con su avión y tratando que “el pueblo vote para enjuiciar ex presidentes”. ¿Por qué el pueblo?, ¿enjuiciarlos con qué motivos?

La economía sigue en picada, la crisis aprieta por todos lados, la inseguridad se mantiene en ascenso. Para justificar el aumento de homicidios en julio, el secretario Alfonso Durazo salió con que todo había sido culpa de la captura de "El Marro", en Guanajuato… pero resulta que a ese supuesto delincuente lo detuvieron el 2 de agosto. Esta semana le recordaron al mismo Durazo que su “estrategia” para Sonora resultó un desastre, pues a un año de haber prometido la “gran solución” militarizando las jefaturas policiacas en cinco municipios, todo sigue peor.

El País está haciendo agua porque carecemos de un líder. AMLO dice un día que nadie debe juzgar sin pruebas (cuando critican a alguien del gabinete) y a la siguiente semana se lanza con todo basado en la ilegal filtración de la declaración inicial de Emilio Lozoya. ¿Por fin, pues?

Muestra un video de dos panistas recibiendo dinero. “El pueblo se cansa de tanta pinche tranza”, dice en ese momento. Un día después exhiben de la misma forma a su hermano Pío. “No es comparable” porque aquellos robaban mucho y nosotros poco. OMG.

Es un Gobierno de ocurrencias. Su secretario de Semarnat dijo a los cuatro vientos que en este Gobierno no había rumbo y sigue en el puesto. No hay un proyecto de nación ni siquiera un guiño al futuro. El mismo Alfonso Romo reconoció que no tienen ni creatividad.

Es lamentable tanta ineptitud. Parece que se esfuerzan en ser peores cada día. Y siguen subestimando a un pueblo que consideran inocentemente estúpidos… Estoy seguro que no es así.