Ocho meses que crece la violencia

En los primeros ocho meses de la administración del presidente López Obrador crecen los homicidios dolosos, los feminicidios, los secuestros y las extorsiones, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (Sesnsp).

El número de los homicidios dolosos es el más alto de los últimos 50 años con un total de 23 mil 724 y las proyecciones son que al final del año estos podrían llegar a los 40 mil que es el doble de los peores años en los sexenios del presidente Peña Nieto y Calderón.

En el mes de agosto los homicidios dolosos sumaron 3 mil 074 que es el más alto registrado en el actual Gobierno. En junio y en julio fueron 3 mil 074 y 3 mil 054 respectivamente. Ya son tres meses seguidos que superan los tres mil.

Los homicidios dolosos en mayo fueron 2 mil 984, en abril 2 mil 811, en marzo 2 mil 946, en febrero 2 mil 877 y en enero 2 mil 924. La tendencia ha sido al alza. Las entidades con el mayor número son Guanajuato, Baja California, Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán y Veracruz.

De enero a agosto por feminicidios se abrieron 638 carpetas de investigación, 14.13% mayor que en el mismo periodo de 2018. En agosto se registraron 88 denuncias que son las mismas que las reportadas en julio, las más altas en el año.

La tasa media nacional de feminicidios es de .99 por 100 mil habitantes. Y las entidades que están por arriba son Veracruz (2.92), Morelos (2.40), Sinaloa (1.73), Sonora (1.68), Tabasco (1.67), San Luis Potosí (1.30) y Quintana Roo (1.15).

En el caso de los secuestros también han crecido con relación al mismo periodo del 2018. La media nacional es de .74 por cada 100 mil habitantes. Los estados con las tasas más altas y muy por arriba de la media son Veracruz (2.63), Zacatecas (2.09), Morelos (1.99), Ciudad de México (1.57), Colima (1.56) y Guerrero (1.02).

Las extorsiones son el delito que más ha crecido con un 30% al pasar de 4 mil 170 a 5,671 denuncias de un año a otro. La media nacional es de 4.50 por 100 mil habitantes.

Los estados que registran el mayor número de los casos, todos por arriba de la media, son Aguascalientes (16.59), Zacatecas (13.7), Quintana Roo (9.86), Querétaro (9.29), Estado de México (8.08), Jalisco (7.04), Michoacán (6.52) y Nuevo León (6.48).

El Estado de Veracruz aparece en el rubro de los que tienen el mayor número de asesinatos dolosos, feminicidios, y secuestros. En estos dos últimos encabeza la lista. No se le menciona en el caso de las extorsiones.

Los datos muestran que la estrategia de seguridad implementada por el nuevo Gobierno, que implica la militarización, no sólo no reduce los delitos, sino que en todos los casos estos han aumentado. Es evidente y obvio que la estrategia no está funcionando. ¿Tiene el Gobierno una alternativa?

