Nuevo guión de nuestro Gobierno surrealista

De los creadores de “la presentación de la no presentación de la reforma judicial” llega, ahora, “la rifa de la no rifa del avión presidencial”. El más reciente caso de un Gobierno surrealista: “Lo real a partir del impulso síquico de lo imaginario y lo irracional”. Vale la pena volver a citar a André Bretón: “No intentes entender a México desde la razón, tendrás más suerte desde lo absurdo, México es el país más surrealista del mundo”. Y hoy, dignamente, tenemos uno de los gobiernos más surrealistas de nuestra historia.

No se va a rifar el avión presidencial, pero será la rifa del avión presidencial. Una belleza. Ni la mente de Armando Iannucci (creador de las satíricas series políticas The Thick of It y Veep, así como de la majestuosa película La muerte de Stalin) pudo haber imaginado algo así.

Dice el Presidente: “Vamos a rifar el avión presidencial”. Sus asesores le contestan: “No se puede”. “Pero yo ya dije que sí se puede -replica el mandatario- y aquí sólo mis chicharrones truenan”. “Lo que usted diga, señor Presidente”, se cuadran los asesores.

Después de un elaborado diálogo laberíntico, llegan a la conclusión de hacer un sorteo de la Lotería Nacional. Se venderán seis millones de boletos a un precio de 500 pesos, es decir, si saldan todos, se recaudará un total de tres mil millones de pesos. Habrá 100 ganadores de 20 millones de pesos, es decir, dos mil millones de pesos de premios. Al Gobierno le quedará menos de mil millones porque tendrá que pagar los gastos y comisiones de la venta de los cachitos.

El remanente se usará, entre otras cosas, para sufragar los gastos del avión presidencial que permanecerá resguardado por la Fuerza Aérea hasta el 2022. Mientras tanto, la aeronave podrá ser rentada a privados. AMLO, sin embargo, dice que se obtendrían dos mil 500 millones de pesos de la rifa que se usarán para adquirir equipos médicos del sector público. Evidentemente, los números no cuadran. A escena entra otra institución de nombre brillantemente satírico y surrealista, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que subastará más bienes del Estado, o confiscados por este, para llegar a la cifra prometida por el Presidente.

La Lotería Nacional nunca ha organizado un sorteo de esta magnitud. En el que hace durante las navidades, se venden dos millones de cachitos. Aquí estamos hablando de un 200% más. Claro está que no tienen la capacidad de vender tantos boletos. La solución es muy sencilla. El Presidente le va a clavar cuatro millones de cachitos a los principales empresarios del País. Ellos podrán venderlos o regalarlos a sus trabajadores, familiares, etcétera. Yo quiero ver al empresario valiente que vaya a decirle que no al Presidente, sobre todo cuando el sorteo se ha presentado como un esfuerzo para ayudar a los más pobres comprando material médico que se necesita. En este sentido, más que ser una rifa, es una "coperacha" prácticamente obligatoria o, en buen castellano, un impuesto.

Recapitulemos, entonces, este caso digno de una película dadaísta. El contribuyente mexicano, con sus impuestos, pagó el arrendamiento de un avión presidencial. El nuevo mandatario, sin embargo, no quiere viajar en él, pero tampoco lo quiere vender a su precio de mercado. Ahí está, arrumbada, la aeronave. Para salvar cara, López Obrador obligará a ciertos contribuyentes a pagar más impuestos, vía una lotería, para cubrir el mantenimiento del avión que no quiere usar. Ya desde 1662, el economista inglés William Petty había advertido que un sorteo organizado por el Gobierno es un impuesto para los tontos, desafortunados y engreídos: El único que se paga de manera voluntaria con la ilusión de ganar un premio, aunque las probabilidades sean mínimas. El Presidente promete que, con el remanente del sorteo más la subasta de otros activos del Estado o confiscados por este, se comprará material médico para los más pobres del País. La lotería se anunciará como la del avión presidencial aunque el premio no será el avión presidencial sino 100 premios de 20 millones cada uno. La probabilidad de llevarse uno de éstos es minúscula: 0.000016%. Para que este embrollo no sea un sonado fracaso, AMLO obligará a los empresarios a comprar cuatro millones de cachitos: Un impuesto disfrazado de un impuesto de los tontos. Increíble, maravilloso, absurdo e irracional. Un guión digno de un Gobierno surrealista de un pueblo encantadoramente surrealista.

