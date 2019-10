¿Quién hubiera imaginado que las universidades se abrirían al estudiocientífico de tan diversas actividades, oficios y situaciones de la vida cotidiana al grado que, por ejemplo, hoy existe una carrera universitaria para el estudio sistemático del aprovechamiento del tiempo libre y otra para el estudio de las redes sociales. El tema de las nuevas y curiosas carreras universitarias está resultando hoy muy interesante sobretodo a los preparatorianos, a sus padres y a las universidades.En esta ocasión me doy a la tarea de revisar este asunto de actual y futuro interés. ¿Qué nos parece la carrera universitaria de Licenciatura en Administración del Tiempo Libre? Cuando escuchamos que alguien la menciona, de inmediato surgen risas pero acto seguido alguien dice “pues en verdad no es mala idea”. Esta carrera ofrece al estudiante materias como teoría del tiempo libre, administración de empresas, sociología del tiempo libre, axiología o teoría de los valores, turismo alternativo, administración de la calidad, ética y una veintena más. ¿Acaso es irrelevante profundizar seriamente en las posibilidades de aprovechar mejor el valiosísimo recurso que es el tiempo no solo en el trabajo sino también en los ratos libres toda vez que estos suman miles y miles de horas a lo largo de nuestras vidas? Otra: Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, en la que los alumnos revisan científicamente lo relacionado con la gerontología y todo aquello que rodea a cada persona que “entra en años”, etapa que supone condiciones y merece consideraciones muy diferentes de las que corresponden a los niños, jóvenes y adultos. Cada vez los adultos mayores serán una proporción más grande en el escenario demográfico de los diferentes países de manera que una profesión con las respectivas habilidades cumplirá objetivos que hasta ahora no se cumplen bien. Licenciatura en Videojuegos e Ingeniería en Animación Digital, profesiones que, si bien no son idénticas, ambas se relacionan con la tecnología de la animación y qué bien conocemos el alcance que como diversión y sobretodo como estrategia informativa y formativa pueden tener estos recursos. Los alumnos estudian, entre muchas otras materias, matemáticas, geometría, realidad aumentada, efectos visuales, estadística, circuitos digitales, interfaces, inteligencia artificial y simulación. También es nueva carrera la Licenciatura en Gestión de Redes Sociales, que busca contribuir al progreso social, cultural y económico de un pueblo requiriéndose materias como estadística, técnicas de análisis, toma de decisiones, planteamiento de soluciones, etcétera. Por otro lado tenemos también la nueva carrera de Licenciatura en Ciencias de la Familia cuya importancia queda evidente cuando se considera bien que valores como el respeto, la paz, la laboriosidad, la solidaridad, la inclusión y tantos otros se adquieren bien y mejor “por contagio” con los ejemplos vistos y vividos cotidianamente en la familia. Los planes de estudios suelen incluir historia de la familia, derecho familiar, humanidades, bioética, disfunción familiar, manejo de conflictos, vejez y muerte, metodología de la investigación, sexualidad humana, estudio de los vínculos afectivos y muchas materias más. Cuando al principio de esta columna me refería a carreras nuevas y curiosas, este último adjetivo iba en el sentido de calificar así aquello que “llama la atención o despierta interés por su rareza u originalidad” (Diccionario RAE) pero más allá del interés que provocan estas nuevas y curiosas carreras debe destacarse aún más la importancia que implican toda vez que vienen a llenar huecos y emparejar el camino no solo para satisfacer la vocación profesional de muchos jóvenes sino, y muy en especial, para satisfacer una apremiante necesidad social.

