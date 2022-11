Notas sobre el populismo

Así como a fines del siglo XX hubo una tercera ola democrática iniciada por España y Portugal, en la cual entró México, así actualmente en el mundo parece haber una llamada “ola rosa” de gobiernos populistas de derecha y de izquierda. Esta ola está presente en todo el mundo incluyendo Estados Unidos con Donald Trump y el Reino Unido con Boris Johnson.

Esta ola parece estar especialmente presente en América Latina donde se aprecia una ola populista tanto de gobiernos de izquierda o de derecha en el que se incluye a Bolsonaro de Brasil. Esta ola latinoamericana parece haberse iniciado con Hugo Chávez en Venezuela y ha tenido muchas réplicas en las que, por supuesto, México no está exento y lo estamos viviendo.

Por todo esto, surgen preguntas como Qu¿é es el populismo? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué efectos o resultados tiene?

¿QUÉ ES EL POPULISMO?

Hay muchas definiciones de populismo, pero la que considero más explicativa es que el populismo no es una ideología, es una estrategia para llegar al poder y quedarse en él el mayor tiempo posible (esta se la escuché a Pedro Arturo Aguirre). El populismo no se distingue por detentar un conjunto coherente de ideas ni tiene un ideólogo particular, sino que es una manera de ganar elecciones y dominar el Gobierno. Un símil pudiera ser que ante la complejidad de una enfermedad y sus caros tratamientos médicos y hospitalarios, surge un charlatán que te ofrece una curación rápida y barata, con una especie de panacea o remedio milagroso que te va a curar rápido y definitivamente.

Chantal Mouffe, una politóloga belga, define al populismo como un régimen en el que se hace “todo para el pueblo, nada por el pueblo”. Para ella el populismo surge de una lucha por la hegemonía en un entorno de “política agonística”, es decir, en graves problemas. En el entorno actual el populismo surge como una denuncia a la creciente desigualdad social y la corrupción política y mediática. Pero también hay que agregar que ante la creciente complejidad de la globalización, el surgimiento de China como potencia, los objetivos del milenio de la ONU, las amenazas del cambio climático, las migraciones masivas de población y la aparición de la pandemia, surge espontáneamente un líder con muchos seguidores que promete conquistar el paraíso o al menos recuperar o rescatar la antigua pureza de la Patria con tan sólo llegar al poder.

Aunque no es contemporáneo, uno de los casos más paradigmáticos de populismo es el régimen de Juan Domingo Perón, junto con su secuela de Evita, en Argentina.

¿CÓMO EVOLUCIONA Y QUÉ RESULTADOS TIENE?

Según la periodista argentina Inés Capdevila, una vez que el populista toma el poder, ante la imposibilidad de cumplir cabalmente sus propuestas, a medida que avanza su Gobierno se va endureciendo y deja de gobernar para salvar al pueblo y comienza a gobernar para salvarse a sí mismo; el riesgo de convertirse en autocrático es muy alto y termina con resultados totalmente opuestos y diferentes a los que ofrecía; puede terminar con mayor pobreza, emigración de capitales y población y crisis económicas y políticas. Como ejemplo paradigmático está Venezuela.

En las democracias más consolidadas, con Estados Unidos y Reino Unido, los contrapesos y elecciones pueden funcionar para extirpar y corregir oportunamente la desviación populista antes de que haga quebrar el sistema y de que llegue al autoritarismo. Tal vez eso es lo que ha pasado con Trump y Johnson.

Sin embargo, los movimientos populistas, como el de Perón, suelen tener una vida mucho más larga que sus líderes. Así se dice que Trump podrá estar acabado, pero el trumpismo sigue.

En un principio, como remedio a los males, el Gobierno populista ofrece como resultados a placebos, sucedáneos y actos simbólicos; es decir “espejitos”. Sin embargo, la terca realidad se hace cada vez más patente y, si no se corrige el rumbo, el deterioro económico, político y social se hace cada vez más evidente y dañino.