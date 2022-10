No somos estúpidos

De plano estamos viviendo en un Sonora “freaky”, de fantasía mal “fart”, sin rumbo, con un “capitán” que ve cómo el barco se dirige hacia el iceberg pero no atina a cambiar la dirección y mucho menos correr a esos que están equivocando las coordenadas y nos llevan al desastre. Un guía que no tiene guía es lo peor que le puede pasar a un Estado.

Mientras tanto, el crimen sigue muy campante y el Doctor (yo que pensaba que sonaba medio arrastrado que a Manlio le decían Señor. Estos 4T se superan) nos salió con algo así: Miren muchachitos, lo que sucede es que ustedes son cortos de entendederas, deberían ser más avispados (uso exacto del lenguaje vintage-boomer) como los tabasqueños, así se darían cuenta que no corren peligro, porque en este caso los tipos iban directo a matar al novio. Los demás no se preocupen.

En esas estaba, todo feliz, cuando un vasallo le sale con que le manda decir Claudia Indira que “not that fast”, porque resulta que los generadores de violencia eclesiástica (se están especializando los malosos) se equivocaron de novio y querían matar a ooootro enamorado que estaba en el altar de ooootra ciudad y, pues, parece que sí corremos peligro todos porque estos sicarios de hoy en día son más brutos que los tabasqueños y en cualquier confusión nos ejecutan. ¿Pero cómo? ¡Si hasta perfil de malandro le habían armado al occiso de Caborca!

Imagino la respuesta del Doc Durazo (Alfonso, para más señas): -A ver, dile a Claudia Indira que se equivocó de gráfica, como tú en cada conferencia de prensa. Que a ver cómo le hace pero encontrará que sí iban por ese novio (de repente le da por respetar el idioma y hablar como lo dicta la RAE) porque yo ya dije que nadie se debe preocupar y, además, las mesas de seguridad rechinan de limpias. María Dolores ha salido buenísima para poner manteles (al menos algo hace bien la vida mía)… Después de este embrollo lamentable y escuchar la primera justificación, creo que eso de que los sonorenses (con el resto de los norteños) somos estúpidos no es una opinión personal de Adán Augusto, sino que lo comparten todos los morenistas. Al menos Durazo sí.

En el “informe” parecía que tiene más millones que la NASA, aunque los prometa y no los veamos, dijo que vamos excelente, que somos muy felices y el crimen ya no es problema. Todo ese choro y que no corremos peligro, porque se andan matando entre ellos, reafirma que no nos cree muy aptos en eso de la inteligencia.

Esta semana llegamos al paroxismo de lo ridículo. Un maestro de Empalme hace un simulacro de atentado, enseña a los niños a tirarse al piso, y que le llega un castigo directito desde el Secretario de Educación, alguien llamado Aarón Grajeda. Hagan el “fckng” favor.

Corte al día siguiente, diría el cineasta: Una maestra tiene que utilizar lo que aprendió en ese simulacro porque hubo una balacera en el mundo real, un tipo se metió a la escuela y ella tranquilizó a los niños. Ella es merecidamente héroe y el maestro previsor un villano. ¿Lo pueden creer?

Pregunta al señor Grajeda: ¿El castigo fue por sus pistolas o se trata de una instrucción del señor Gobernador? Digo porque todos los funcionarios parecen robots que cumplen caprichos del jefe. Todos salen con ese cuento. María Dolores ya dijo “tener instrucciones” para que no haya ejecuciones afuera de las escuelas. Uff, gracias.

Por cierto, señora del Río, ¿se acuerda de los arcos de seguridad que puso en San Carlos (lo digo sin sarcasmo, conste)? Ah, pues ya tenemos la solución: Pongan arcos en cada una de las carreteras que dan acceso a Sonora y ¡pum! ya no van a entrar más armas al Estado. Esa estrategia, ni Giuliani en su “prime time”.

Ya, Durazo (nada de Doc) cámbiale al discurso. Esa demagogia es parte de tu origen priista, pero ya fue en los noventa. Ahora hay teléfonos digitales, instagram, tiktok, venden agua purificada en botella en los Oxxos. Hasta el béisbol cambió, en la Serie Mundial van Astros contra los Filis, algo que el siglo pasado sería imposible porque ambos estaban en la Liga Nacional.

Aunque siga bajo el influjo de la sabiduría de don Adán Augusto, a quien no le hizo un mínimo reclamo cuando ofendió a los sonorenses, alguien debería informarle que NO… que los sonorenses (seamos de Polanco o del Náinari) NO somos estúpidos.