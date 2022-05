La situación se torna crítica cuando un gobernante recurre a la retórica para tratar de esconder algo que ya lo rebasó, para lo que no tiene la más mínima idea de cómo funciona y, mucho menos, una estrategia para combatirlo. La última ocurrencia de don AMLO fue ese intento para que el Triángulo Dorado, esa zona que se apropiaron los narcos desde hace décadas, ahora sea conocida como Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora. Como dirían en el Bronx: ¿Really Nigga?

Las cosas deben ser llamadas por su nombre, para sentir que conoce el problema y le preocupa. Sería más realista nombrarlo Triángulo de las Bermudas-MX. Después de todo ahí desaparece mucha gente, pero también ha hecho desaparecer el prestigio del gobierno a menos que, cuando el Presidente habla de gente buena, se refiera a los delincuentes que tanto protege bajo el argumento de que son seres humanos. Delincuentes que toman las carreteras, con trajes de policías o militares, y son justificados por el mismo mandatario, bajo la consigna de no pasa nada. ¿En serio, no pasa nada? Con razón hasta los yaquis son dueños de la carretera entre Guaymas y Cajeme.

La política de in-seguridad de la 4T sigue en un tobogán. El jefe (así lo ven legisladores y gobernadores) se tapa los ojos. Y en los estados tropicalizan sus dislates. Vean el caso de Sonora, donde Durazo muestra cifras alegres y al día siguiente lo desmienten tanto el Gobierno federal como los criminales que tienen bajo su control todas las zonas del Estado. Ejecutan a dos, tres, cuatro, cinco, seis, cincuenta, ciento ochenta y salen con sus mesas de seguridad o deciden firmar acuerdos para La Paz. La novedad es el Protocolo Salva (whatever it is) para que las mujeres estén más seguras. ¡Wow! Clap, clap. Claaaaro, todo se soluciona con ideas brillantes, jaja.

Muchos sonorenses votaron por Durazo pensando que le entendería al tema de la seguridad, porque después de todo había sido el secretario del ramo y algo debería haber aprendido de los horrores que cometió, como aquel del 17 de octubre cuando no sabía lo que estaba pasando y tuvo que liberar a Ovidio Guzmán. Una sola persona los puso de rodillas.

Y lo que ha hecho (es un decir) son muchas conferencias de prensa, visitas a las familias de víctimas de alto perfil, a la chiruza jamás la visitarán porque no son casos mediáticos. Un muchacho de Cajeme, que acababa de ser padre, fue asesinado por estar en el lugar equivocado, pero para él no hay atenciones especiales porque piensa que a nadie le importa. Hemos tenido declaraciones de zona segura a lugares como alguna colonia de Cajeme y a los días aparecen varios ejecutados en la basura de ese mismo lugar. Tropezón tras tropezón.

Mientras no se reconozca el problema con seriedad, no habrá cambios, el Gobernador seguirá en su mundo fantástico anunciando obras para las que sabe que no hay presupuesto o promesas que no están bajo su control, como el cambio de vías de ferrocarril en Nogales.

¿De qué le sirve haber sido el candidato de AMLO si éste viene de visita a tomarse fotos y llenarnos de mentiras, sin dejar un solo peso extra para atacar los problemas de fondo del Estado? ¿De qué sirve esa experiencia que dice tener en su trayectoria política si no es capaz de hacer ajustes en un gabinete que va a pique? Pero hay otro problema en Sonora. Faltan liderazgos que le corrijan la plana al Gobernador. Los empresarios callan, los políticos rivales (con excepción de Gildardo Real) callan, los funcionarios de su gobierno callan, el pueblo calla.

Cuando decidan levantar la voz puede ser demasiado tarde, porque a esas alturas el crimen puede tener ya el control total (suponiendo que todavía no).Qué realidad tan triste. Los criminales hacen de las suyas, pero no se preocupen porque el Presidente y el Gobernador aseguran que no pasa nada.

Un éxito

Al menos hubo algo bueno que platicar. Hermosillo se vistió de fiesta con el evento del Pitic. Miles disfrutaron eventos culturales de todo tipo y para todos los gustos. Bien organizados, con orden y oportunidad de trabajo a muchas personas. El cierre fue de altura con una figura sonorense que ya es internacional, como Christian Nodal. Toño Astiazarán y su equipo se lo tomaron en serio y lo hicieron excelente. Hacía falta algo así después de tanto encierro con la pandemia.