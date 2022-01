¿No hay morenistas leales y honestos que también estén bien preparados?

“No crean ustedes que es muchísima ciencia perforar un pozo de petróleo porque es como perforar un pozo de agua, sólo que la diferencia es que en el de agua la profundidad son 25, 30 metros y en el del petróleo son 3 mil a 5 mil metros de profundidad, y eso lo saben hacer muy bien los ingenieros, los técnicos, los obreros petroleros mexicanos, desde hace mucho tiempo”. Estas palabras las dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 9 de agosto de 2013 durante una conferencia de prensa que concedió al término de la asamblea de toma de protesta del comité delegacional de Morena, en Coyoacán. Están incluidas en el Comunicado b13-244 de esa fecha, bajo el título “Aconseja AMLO se postergue ‘para siempre’ la presentación de la reforma energética”, que puede leerse en https://lopezobrador.org.mx/2013/08/09/aconseja-lopez-obrador-a-pena-que-postergue-para-siempre-la-presentacion-de-la-reforma-energetica-porque-se-trata-del-robo-del-siglo.

Al entonces líder de Morena aparentemente le gustó lo que dijo ese día porque tres días después, el 12 de agosto, en un video que subió a las redes sociales, lo repitió: “¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? Eso lo han hecho siempre los técnicos, los trabajadores petroleros mexicanos. Es perforar un pozo, como si se fuese a extraer agua, nada más que no a 30 metros sino a tres mil, a cinco mil metros. No tiene ninguna ciencia. Y se extrae petróleo y por ductos va a los puertos. No tiene mucha ciencia, no se requiere mucha tecnología”. El video puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=mu584-9qL48&t=492s.

Lo que hace ocho años y medio dijo AMLO me sorprendió primero, luego me causó risa y finalmente una gran preocupación en vista de que, como buen populista, estaba rechazando la importancia de los conocimientos técnicos y científicos que se requieren para explotar con eficiencia y eficacia los yacimientos de hidrocarburos, conocimientos que se adquieren en la academia y en el campo.

Imaginé el enojo que sentirían los ingenieros y técnicos petroleros del país después de ser comparados con quienes sin ninguna preparación académica perforan pozos de agua.

Desde entonces me quedó claro lo que con el tiempo ha dicho y demostrado el Presidente: Que por encima de los conocimientos y habilidades de una persona, está la lealtad que le profese.

Por eso designó a un ingeniero agrónomo como director de Pemex y ahora, para encargarse de la construcción del Tren Maya, un ferrocarril de poco más de 1,500 kilómetros de extensión, a Javier May, que sólo estudió hasta la preparatoria y carece de los conocimientos y experiencia necesarios para realizar exitosamente su nueva responsabilidad.

Nada de eso importa, como lo dijo hace unos días el secretario de Gobernación, Adán Augusto López: “No se necesita que uno sea ingeniero en vías férreas para coordinar los trabajos de construcción y de diseño; lo que se necesita es que haya la capacidad y que se trabaje de manera honesta…”.

Pobre México, después de estar gobernado por tecnócratas corruptos y con doctorados, ahora está en manos de impreparados que también son corruptos por aceptar responsabilidades para las cuales no están capacitados.

¿Qué no hay morenistas que además de leales y honestos también estén bien preparados?

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com