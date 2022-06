Ni al Estado ni a una Iglesia ni a la sociedad les corresponde prohibir el derecho a decidir

El viernes pasado tuiteé esto en mi cuenta @ ruizhealy: “24 de junio de 2022 es la fecha que vivirá en la infamia por ser día en que la mayoría conservadora de #USSupremeCourt retiró el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su salud y su futuro. ¿Qué sigue? ¿Prohibición de derechos #Lgbtqia o de los métodos anticonceptivos?”.

Como suele ocurrir cuando se trata de un tema tan polémico como es el del aborto, muchos fueron los que manifestaron su desacuerdo conmigo. Entre ellos:

@EduardoBertello: “En general estoy de acuerdo contigo en varios puntos. En este punto en especial no puedo estar soy pro vida desde el primer momento de la concepción. Ningún ser humano tiene el derecho de quitarle la vida a nadie y menos a un ser que no pude defenderse”.

@edelatorrer: “Increíble que en pleno 2022, existiendo tanta información al alcance, tu menteno logre distinguir que un embrión no es el cuerpo de la mujer...! El derecho es a vivir y no a morir...! Digo, espero que sepas distinguir la diferencia...! Hoy es un día de fiesta aunque te pese...!”.

@David_Ulkuos: “Una cosa es que decidan sobre que hacen, que se meten, que se quitan en su cuerpo y otra muy distinta que atenten contra un menor de edad que no es capaz de defenderse por sí mismo... Y que él NO PIDIÓ ser concebido”.

@thuriyola: “Pésima forma de ver las cosas, no se puede comparar matar con derechos LGBT, ni la mínima relación señor. Y discúlpeme pero si las mujeres queremos darle rienda suelta a la sexualidad, lo mínimo que podemos hacer es cuidarnos y no por un “error” matar inocentes”.

@lfarelas: “No están decidiendo sobre el cuerpo de la mujer están decidiendo sobre la vida de un ser humano antes de nacer si quieren decidir sobre su cuerpo qué se hagan la ligación de trompas caso mujeres o la vasectomía caso hombres así de simple ahí si decides sobre tu cuerpo”.

@JZaragoza_: “Entonces si el posicionamiento extremo a tu pensar te cuadra están bien, pero si no, son unos retrógradas? Por supuesto que las mujeres pueden hacer LO QUE QUIERAN con su cuerpo, hígado, pulmones, etc., mas no por el cuerpo de otro. Y allí estimado, no hay ideología que valga”.

Curiosamente, la mayoría de las opiniones que recibí a favor de la decisión de la Suprema Corte de EEUU provino de hombres que jamás se embarazarán y por lo tanto nunca deberán decidir si abortar o no por alguna u otra causa.

Durante toda mi vida adulta he estado a favor del derecho que una mujer tiene para decidir si mantiene o interrumpe su embarazo. Es una decisión que sólo le corresponde a ella y a nadie más.

Ni al Estado ni a una iglesia ni a la sociedad les corresponde prohibir una decisión tan personal.

Entiendo que las creencias religiosas rigen la manera de pensar de quienes se oponen al derecho a decidir de una mujer, pero rechazo que esas creencias se impongan por la vía legal sobre todos los que viven en un país.

Y fueron precisamente las creencias religiosas de seis ministros archiconservadores y fundamentalistas de la Suprema Corte de EU las que se impusieron sobre el sentir del 66% de los ciudadanos de ese país que opinan que no debería haberse retirado el derecho a las mujeres a decidir sobre si interrumpir o no su embarazo. El fundamentalismo avanza inexorablemente en EU.

Eduardo Ruiz-Healy es periodista de radio y televisión.