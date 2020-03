Mujeres, mujeres 

Ayer miles de mujeres marcharon en la Ciudad de México y en otros lugares del País. Hoy muchas han decidido no presentarse a trabajar. Buscan mandar un mensaje, no sólo a los hombres sino a toda la sociedad.

Otras, sin embargo, no fueron a marchar ni tampoco se ausentaron de sus trabajos. No es que no pudieran hacerlo, no quisieron. Algunas rechazan lo que ven como la politización de las causas de la mujer. Otras, simplemente no piensan que la mejor forma de luchar por los derechos de las mujeres sea manifestarse en las calles o participar en un paro. Algunas que fueron a la marcha de ayer prefirieron retirarse cuando empezaron a registrarse actos de violencia y vandalismo. No todas consideran que la mejor forma de erradicar la violencia es realizar actos de violencia.

Lo primero que debemos entender es que todas las mujeres son diferentes. Sus posiciones son muy distintas, no todas hablan con la misma voz. Esto es positivo. La unanimidad de pensamiento sólo puede venir de la imposición.

Todas cuestionan, sin embargo, la violencia contra las mujeres. A todas les ha tocado ser agredidas o acosadas en la calle, en la escuela, en el trabajo, en el transporte público o en el hogar a través de insultos, expresiones groseras de deseo sexual, descalificaciones, toques indeseados, aproximaciones molestas o violentas agresiones. Una de las experiencias más desagradables, y que une a todas las mujeres, es la agresión masculina.

Yo no sé si las marchas y el día sin mujeres ayudarán a reducir la violencia contra las mujeres. Lo dudo. La experiencia sugiere que es mejor tener buenas leyes que obliguen a las autoridades a proteger a las mujeres que denuncian actos de violencia, a desplegar refugios para mujeres golpeadas, guarderías y estancias infantiles para dejar a los hijos mientras las mujeres salen a trabajar. Pero las manifestaciones, y los actos de vandalismo, tienen al parecer una fuerza de catarsis que algunas prefieren.

El presidente López Obrador prefirió ayer no estar en Palacio Nacional. Se quedó en Zacatecas para celebrar ahí el Día Internacional de la Mujer. Lo entiendo. La situación en la Ciudad de México pudo haberse salido de control. Barreras de mujeres policías tuvieron que aguantar los golpes y proyectiles que les arrojaban los grupos que trataban de vandalizar las puertas y los muros de Palacio. Al final, la puerta Mariana quedó manchada de pintura roja y los muros del edificio grafiteados. Un grupo buscó derribar violentamente las protecciones en torno al Palacio de Bellas Artes. Su argumento es que las autoridades no deben proteger los monumentos porque no protegen a las mujeres de la violencia. Los comercios en torno al Zócalo y en la ruta de la marcha cerraron las puertas y las cortinas de seguridad. El miedo prevalecía entre dueños y empleados. Extraño para una marcha contra la violencia.

Hoy se realizará el día sin mujeres. Muchas han decidido no trabajar ni ir a clases. Numerosas escuelas y sucursales bancarias han decidido no abrir sus puertas hoy. Pero muchas mujeres se han negado a aceptar la convocatoria. Consideran que trabajar manda un mensaje más importante que quedarse en casa.

El punto positivo es que se está discutiendo más que nunca la violencia contra las mujeres. Las convocantes de las marchas y del paro han logrado colocar los temas de mujeres en el centro de la agenda nacional. Este es el gran logro de la doble jornada. Esperemos que no se quede en un simple movimiento de grupos políticos que buscan visibilizarse y adquirir privilegios.

"Yo estoy a favor de las causas de las mujeres -dijo ayer en Zacatecas el presidente López Obrador-, pero no quiero la separación de mujeres y hombres. Es la lucha de mujeres y hombres".