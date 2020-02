Mueven al mundo bancos centrales

Contrario a lo que se piensa sobre el poderío de la política y de los políticos, son en realidad las grandes instituciones financieras (los bancos centrales)y los multimillonarios más influyentes, los que mueven los hilos de los países y del mundo.

En este marco, donde el dinero es el rey, se ve complicado que el Gobierno de López Obrador se salga con la suya quitándole la preciada autonomía al Banco de México que consiguió hace casi 26 años (el 1 de abril de 1994) con el ex presidente Salinas de Gortari.

Los bancos centrales modernos, encargados de la política monetaria, tienen como principal objetivo lograr la estabilidad de precios (controlar y administrar la inflación en niveles de un dígito). También, proveer a las economías de monedas y billetes, además de operar en el mercado de las tasas de interés y de las divisas.

En la actualidad Banxico tiene activos por 190 mil millones de dólares para ser el banco central número 16 en el mundo. La economía mexicana, según el FMI, es la quinceava al registrar un PIB de 1.3 billones de dólares (millones de millones). La importancia del banco central en la economía nacional es del 14.5%.

En el plano internacional, los bancos centrales que ocupan los primeros tres lugares son: El de Japón, el de China y el de Estados Unidos (la Reserva Federal).

El banco central japonés cuenta con activos por 5.2 billones de dólares (cuatro veces la economía mexicana) el chino 5.19 y el estadounidense 3.8 billones. Otros bancos centrales de gran relevancia son: El de España, el de Brasil, el de Suiza, el de Inglaterra y el de la India.

El español detenta activos por 861 mil 564 millones de dólares, el de Brasil 856 mil 248, el suizo 854 mil 732, el inglés 845 mil 837 y el indio 527 mil 542 millones de dólares. Como puede verse, el banco central de la India supera a Banxico 2.8 veces.

A la par de los bancos centrales existen otros “monstruos financieros” del sector privado como: El Industrial and Commercial Bank of China con activos por 4 billones de dólares, China Construction Bank Corporation 3.4 billones, Agricultural Bank of China 3.3, Bank of China Ltd 3.1 y el Mitsubishi UFJ Financial Group también con 3.1 billones de dólares.

El JP Morgan Chase es la sexta institución financiera más grande del orbe con activos por 2.7 billones, HSBC Holdings Plc es la séptima con 2.6, Bank of America la octava con 2.4, BNP Paribas la novena con 2.3 y en la décima posición aparece el francés Crédit Agricole con 2.1 billones de dólares.

El PIB mundial es de 90.5 billones de dólares y las instituciones financieras (entre bancos centrales y bancos privados) son hasta el momento las grandes jugadoras y ganadoras de la economía planetaria. Mientras estas organizaciones mantengan su poder y modelo de negocio, la desigualdad entre ricos y pobres persistirá.

MANOS A LA OBRA

El nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Sonora, Alfonso Reina Villegas, cuenta con el apoyo de los constructores de Sonora para reactivar el dinamismo de tan importante sector.

En su toma de posesión, acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, de la alcaldesa de Hermosillo Célida López Cárdenas y del presidente nacional de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal, el director general de Construplan dijo que en el corto plazo pugnará por canalizar obras a favor de las micro y pequeñas empresas del ramo; en el mediano plazo se enfocará en la capacitación y en la certificación de las constructoras sonorenses; para el largo plazo trabajará en la atracción de la inversión extranjera a la entidad.

En la ceremonia de arranque de su gestión al frente de la CMIC Sonora, evento que se llevó a cabo en La Cascada, Reina Villegas contó con el acompañamiento de políticos y empresarios de gran reconocimiento en el Estado como el ex gobernador Eduardo Bours, Félix Tonella, Roberto Gómez del Campo, Ricardo Mazón, Gabriel Zepeda, de la Canacintra Hermosillo; Arturo Fernández de la Coparmex delegación Sonora Norte, Alejandro Camou, Ricardo Platt, Marcos Gluyas, Roberto Sitten, Marco Paz Pellat, Francisco “El Sahui” Salazar, entre otras personalidades.

¿Cómo le irá a la construcción este año?

El presidente nacional del CMIC, Ramírez Leal, dice “nos va a ir mejor este 2020”, no obstante la debilidad del Estado de Derecho y la desenfrenada inseguridad.

Javier Villegas Orpinela tiene Maestría por el ITESM, Economista UANL y diplomado en Northwestern University. Director de la revista CORREO y profesor de Economía en la Unison.

jvillegas@correorevista.com

Twitter: @JvillegasJavier

Facebook: Javier Villegas Orpinela