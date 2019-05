Muchas preguntas

¿Hacia dónde nos lleva López Obrador? ¿Aciertan quienes dicen que lo ven cada día más maduro? ¿Buscará perpetuarse en el poder más allá del límite de su mandato? ¿Se mantendrá en sus trece -y en sus catorce o quince- y llevará adelante sus proyectos del Tren Maya, de Dos Bocas, de Santa Lucía, aunque se le demuestre fehacientemente la inviabilidad de alguno de ellos? ¿Seguirá haciendo que trabajen los fifís para mantener a los ninis? El País se ha vuelto puras preguntas. Con preguntas también formo hoy mi columneja... ¿Cuál es la frase más famosa de César? "Yo hago la ensalada"... ¿Por qué a las mujeres de 50 años les aparecen tantos achaques? Porque casi todas tienen 65... ¿Por qué Flacidia se dio un balazo cerca de la rodilla? Porque se iba a suicidar. Preguntó dónde estaba el corazón y alguien le dijo que a la altura del seno izquierdo... ¿Cuál es la estadística más interesante de la época de las Cruzadas? Se vendieron 3 mil cinturones de castidad y 12 mil copias de llaves... ¿Por qué salió embarazada la telefonista? Seguía el método del ritmo, y le dio a su marido un número equivocado"... ¿Por qué el sacerdote maya Ne-Chachak tenía fama de inteligente? Se guardaba las doncellas y las ofrendas de oro, y a los dioses del cenote les echaba galletitas... ¿Por qué los cocuyos batallan tanto con las cocuyitas? Ellas nunca quieren con la luz encendida... ¿Por qué Pepito le llevó una sandía a la maestra? El día anterior le llevó una manzana, y ella le dio un beso... "¿Sabes cuál es el mejor anticonceptivo oral?". "No". "Ése"... ¿Por qué a la chica que se estaba casando le temblaban las piernas? Porque dentro de pocas horas se iban a separar... Cuando el maestro les pidió a los niños que le dijeran palabras terminadas en -ollo, ¿qué respondió Pepito? "Espalda "... ¿Qué dijo el contratista que hizo la Torre de Pisa? "Me robé un poco de material de la cimentación, pero estoy seguro de que nadie se va a dar cuenta jamás"... ¿Qué le dijo Tarzán a Jane cuando esta se negaba a abrirle la puerta porque había llegado en la madrugada? "Si no me abres me voy a una casa de Chitas"... ¿Por qué la señora que dio a luz a su primer bebé no le puso al niño el nombre del papá? Porque su marido insistió en que se llamara como él... ¿En qué se parecen las chicas que se han asoleado en la playa a los pavos? La carne blanca es la mejor... ¿Por qué México va a ser un paraíso terrenal? Porque al paso que vamos todos andaremos a poco como Adán y Eva... ¿Qué dijo el predicador cuando por error fue a una casa de mala nota en vez de ir a un hotel? Comentó: "El cuarto no era muy bueno, ¡pero qué servicio!". ¿Por qué a aquella muchacha le decían "La troyana"? Porque le abría la puerta al primer desconocido que le hacía un regalo... ¿Qué dijo Groucho Marx cuando su hijo no fue aceptado en un club de natación por ser él judío? "Su madre es cristiana. Al menos dejen que se meta en la alberca hasta el ombligo"... ¿Qué le contestó el Empédocles Etílez a su esposa cuando ésta le dijo: "Has de haber perdido la raya" (o sea el sueldo). Le respondió: "Como si plancharas tan bien". ¿Por qué Babalucas pensó que su mujer era muy tonta? Porque liba a tener un hijo, e ignoraba que hacía tres años él se había hecho la vasectomía... ¿Por qué hay que sospechar de la veracidad de los chinos? Porque son millones y millones y dicen que su deporte preferido es el ping-pong... ¿Qué hizo don Wormilio cuando encontró a su mujer con un hombre muy alto. Nada. Esperará a sorprenderla con un chaparrito... ¿Qué le dijo Pirulina a Simpliciano cuando en la noche de bodas este le preguntó si era virgen? "Ay, sí! ¿Y a poco tú eres San José?". FIN.