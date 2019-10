Muchas empresas deben explicarnos por qué no pagaron impuestos

Hace unas semanas, la ONG Fundar difundió una base de datos que identifica a las 9 mil 941 personas físicas y morales a quienes se les condonó el pago de impuestos entre 2007 y 2015 y los montos con que se vieron beneficiados por decisión de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Mientras más analizo esa información más me sorprendo porque no puedo explicarme por qué se les perdonó el pago de sus impuestos a empresas que no solamente son exitosas y prósperas, sino que regularmente difunden sus buenos resultados.

Entre los 10 principales beneficiarios de la condonación aparecen cinco entidades gubernamentales y cinco grandes corporativos.

Las primeras son la CFE, la SEP (dos condonaciones), el Gobierno de Michoacán y el Banco de Comercio Exterior. En total se les condonaron casi 26 mil millones de pesos.

Las segundas son Productos Roche, Grupo Lala, Servicios y Asesoría para Proyectos, Acerus y Sabritas. En total se les perdonaron poco más de 10 mil 500 millones de pesos.

Sin embargo, en la base de datos se ve que a Productos Roche, subsidiaria mexicana de la farmacéutica suiza Grupo Roche, se le condonaron 2 mil 874 millones de pesos en 2013 y casi 17.2 millones en 2015.

La condonación de 2013 es la más alta que en el periodo

2007-2015 se le haya concedido a una empresa del sector privado.

Resulta inexplicable si se toma en cuenta que ese año Grupo Roche reportó ingresos de casi 50 mil millones de dólares y una utilidad neta de aproximadamente 12 mil 500 millones de dólares y que las ventas de Productos Roche, que dirige Andrés Bruzual, fueron de aproximadamente 7 mil 300 millones de pesos.

Los buenos resultados que obtuvieron en 2013 Grupo Roche y su subsidiaria no explican ni justifican que Peña Nieto y su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le condonaran el pago de impuestos a Productos Roche.

También a Grupo Lala le fue bien en 2013 al registrar ventas totales de 43 mil 156 millones de pesos y una utilidad antes de impuestos de casi 4 mil 019 millones de pesos. De acuerdo con su hoja de estado de resultados, le tocaba pagar mil 432 millones de pesos por concepto del impuesto sobre la renta.

Sin embargo el Gobierno de Peña le condonó el pago de casi 2 mil 430 millones de pesos, que es más de lo que le tocaba pagar ese año. ¿Será que debía impuestos correspondientes a ejercicios anteriores?

Además de la inmensa condonación que la benefició en 2013, la segunda más alta en la lista de los 9 mil 941 favorecidos por Calderón y Peña, a varias subsidiarias de Grupo Lala también se les perdonó ese año el pago de sus impuestos.

A Lala Derivados Lácteos se le perdonaron 3.6 millones de pesos, a Lala Guadalajara 62.5 millones, a Lala México 125.4 millones, a Lala Monterrey 127.4 millones, a Lala Torreón 38.9 millones, a Ultra Lala 11.3 millones. En total, en números redondos: 365.5 millones además de los 2 mil 430 millones condonados a Grupo Lala. Gran total para el corporativo que preside Eduardo Tricio Haro: 2795.5 millones de pesos.

Productos Roche, Grupo Lala y la mayoría de las empresas que aparecen en la base de datos difundida por Fundar le deben una explicación al público en general y a sus clientes en particular, porque al no pagar impuestos, en nada beneficiaron al País y a sus habitantes.

