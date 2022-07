Morir en el intento

(Segunda parte)

SAN ANTONIO, TEXAS.- Tanta muerte, tanto dolor, en un espacio tan pequeño. Duele imaginarse esos cuerpos inertes, asfixiados, como si los hubieran hervido por dentro, con una descomunal fiebre que calienta todo a su alrededor. Los órganos se hinchan, muchas veces hay confusión y náuseas y luego llega la pérdida del conocimiento.

Seguramente muchos estaban amontonados en las esquinas, buscando aire, en la caja de acero de un tráiler que no podía abrirse desde el interior. El aire acondicionado no estaba funcionando. El agua se acabó. Y la vida también.

Murieron 53 personas. Se trata ya de la peor tragedia migratoria en la historia reciente de Estados Unidos. Pero no es un evento inédito. Casi todos los días mueren inmigrantes en su camino al Norte. En el año fiscal de 2020 murieron 247 personas en la frontera, según datos oficiales de la Patrulla Fronteriza estadounidense. En 2021, fallecieron 557. Este año, cuando se espera la llegada de más inmigrantes, podría ser peor.

El camión estaba parado en un camino poco transitado a las afueras de San Antonio y el sol, el brutal sol, era abrasador. Las temperaturas de ese lunes superaron los 100 grados Fahrenheit (o casi 38 grados Celsius) y el tráiler se convirtió en un horno. Conforme el mundo se calienta, experimentando condiciones climáticas más extremas, las ondas de calor son cada vez más frecuentes. En esa carretera con el pavimento hirviendo, en ese tráiler sofocante con seres humanos dentro, vimos una de las imágenes más vívidas y desgarradoras de la intersección entre la migración y el cambio climático. No dejo de pensar en la posibilidad de que quizás estarían vivos si ese camión hubiera pasado por ahí el martes. El día después de la tragedia cayó una tormenta en San Antonio, y la temperatura bajó. Maldito lunes. Y también maldito el cruel sistema que mata a tantos inmigrantes. Esta es una historia que se repite.

En 2003 viajé a Victoria, Texas, para cubrir una noticia similar. Decenas de inmigrantes habían sido amontonados en la parte de atrás de un tráiler. Tampoco tenían aire acondicionado ni agua suficiente. Ante la imposibilidad de abrir la puerta, hicieron un pequeño hueco -donde estaba una de las luces de freno- y por turnos se acercaban a respirar aire fresco. Pero no fue suficiente. Cuando descubrieron el tráiler, sin chofer, había 17 personas sin vida, incluyendo un niño de 5 años. Dos adultos más morirían más tarde en el hospital. Tras esa cobertura periodística escribí un libro -Morir en el intento como advertencia, y pensando que este tipo de tragedias no se repetiría. Me equivoqué. Cuando mi jefa, la incansable María Martínez, me llama a la casa, tiemblo. Casi siempre es algo grave. La penúltima vez que lo hizo terminé en Ucrania, poco después del inicio de la guerra.

Y el lunes pasado, sólo me preguntó si estaba al tanto de lo que ocurría en Texas. “This is bad, mister Ramos”, me dijo. Tenía razón. Fue un déjà vu. Se trataba de un tráiler muy parecido, descubierto sin chofer, abandonado a un lado de una carretera desolada. Las circunstancias, y el dolor, eran demasiado similares.

De 2003 a 2022 lo único que parecía haber cambiado era el número de víctimas. En estos años algo tampoco ha cambiado: El sistema migratorio de Estados Unidos. Así que creo que ya es momento de reconocer que tenemos un sistema cruel, injusto y mortal. Llevamos décadas discutiendo cómo hacer realidad uno mejor y los políticos, sencillamente, no se ponen de acuerdo.

Es frustrante ver la pelea entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, después de esta nueva tragedia. Abbott le echa la culpa a la “política de fronteras abiertas” de Biden y el Presidente responde que este no es el momento de politizar una tragedia y culpa, a su vez, a los traficantes de personas.

Mientras tanto, siguen muriendo inmigrantes en la frontera. Y en este momento el escenario es apremiante: Con el fin del programa “Quédate en México”, como decidió recientemente la Corte Suprema, se cree que muchas personas más intentarán cruzar. Ya sabemos que los muros no sirven. Desde que la frontera entre México y Estados Unidos existe, ha sido porosa. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. También sabemos que es natural que las personas más pobres y vulnerables del continente busquen lugares más seguros y prósperos para vivir. Para muchas de ellas, ese lugar es Estados Unidos. Huir de la guerra, de las pandillas, de la pobreza, de la falta de sistemas sólidos de salud y educación, de la corrupción y de la ausencia de oportunidades, afectadas aún más por las consecuencias de la pandemia, no es un crimen. Sólo en mayo fueron detenidas más de 239 mil personas que entraron ilegalmente a Estados Unidos. Es un récord.

Esto podría ser una señal de que en este año fiscal se rompa otro récord de personas sin documentos cruzando al país. Estados Unidos tiene la capacidad y la obligación moral de proteger a muchos de esos refugiados. El problema es que no hay un sistema eficiente, generoso y justo que permita atenderlos a todos. Tenemos que aceptar que el límite de inmigrantes legales que Estados Unidos acepta anualmente es totalmente insuficiente.

El sistema tiene que adaptarse a la nueva realidad. Imponer cifras, como hemos visto, no tiene ningún impacto en la frontera. Conclusión: Es necesario ampliarla migración legal y crear un nuevo sistema para evitar más tragedias como la de San Antonio y Victoria. La muerte nunca debe ser parte de la ecuación migratoria.

Si los futuros inmigrantes y refugiados supieran que hay maneras seguras y confiables de entrar a Estados Unidos, estoy seguro de que no se arriesgarían cruzando con sus hijos por el río Bravo ni se aventurarían en el desierto a la mitad de la noche o se meterían en una caja sin aire acondicionado en pleno verano. Pero no tengo muchas esperanzas. Todas las que tuve se han ido desinflando. Aquí estoy esperando la siguientellamada de María.

Jorge Ramos, periodista ganador del Emmy, director de noticias de Univision Network. Ramos, nacido en México, es autor de nueve libros, el más reciente es “A Country for All: An Immigrant Manifesto”.