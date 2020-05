Mitología covidiana

Rumores y mitos han estado presentes desde tiempos inmemorables; hoy, sobre la pandemia, no son la excepción. Aquí va una selección de mitos y qué hay al respecto. Que el virus no es de origen natural sino producido por el hombre en algún laboratorio: No hay ninguna evidencia sobre esto; los científicos sostienen que es natural. Otros dicen que la pandemia no existe, que todo es un teatro provocado por algunos para manipular al mundo con aviesas intenciones: Habremos de admitir que los gobiernos, los medios, las universidades y las instituciones científicas de todos los países han sido engañados y que todo el mundo -excepto aquellos iluminados- hemos sido igualmente engañados. Se habla mucho de las eficaces propiedades terapéuticas del ajo contra el virus: Si bien el ajo parece tener ciertas propiedades antimicrobianas no hay la menor evidencia que sea útil para prevenir o curar Covid 19, y lo mismo es para el aceite de sésamo y la vitamina C. En estas semanas se ha mencionado que al fin ya hay una medicina para la cura del Covid-19 como un antiguo remedio para el paludismo o un producto antiviral intravenoso: Aún no se cuenta con una evidencia incuestionable (como debe ser toda evidencia) que permita afirmar eso; los estudios científicos están en curso aunque en algunos casos vale intentarlos bajo ciertas condiciones. Que solamente se transmite por vía respiratoria: Es recomendación ya antigua que los virus “respiratorios” y quizá otros se pueden introducir al cuerpo de una persona a través de los ojos y no sólo por la boca o la nariz, por eso se ha recomendado con insistencia no tocarse la cara y en especial los labios, los orificios nasales y los ojos y, al menos hasta hace unas semanas no había aún evidencia de transmisión de coronavirus por transfusión de productos de la sangre pero eso no evita que se tomen medidas cautelares al respecto, y por otra parte, antier CNN publicó esta declaración de médicos chinos: “Descubrimos que el SARS-CoV-2 puede estar presente en el semen de pacientes con Covid-19, y aún puede detectarse en el semen de pacientes en recuperación” lo que, en caso de demostrarse la transmisión por vía sexual, impactaría en las estrategias de prevención de Covid-19. Aún persiste en algunos la idea de que la modalidad 5G en las redes de teléfonos celulares es capaz de diseminar el virus: Los virus no pueden viajar en ondas de radio de las redes de los dispositivos móviles. Dicen por allí que el Covid-19 se evita en climas con temperaturas mayores de 25 grados Celsius: ¡Ojalá! En esta esquina del País estaríamos salvados. Que beber alcohol, darse un baño con agua caliente o secarse las manos en un aparato de chorro de aire caliente previenen el contagio: Parece broma. Se llega a creer que cuando nos miden la temperatura mediante un escaneo en la frente y resulta normal es porque estamos libres del virus: No es así; esa medida solo dice si nuestra temperatura está o no elevada pero nada más, y esto no es diagnóstico de ninguna enfermedad en especial pues la fiebre puede deberse a muchas causas además de una infección por virus. Que la picadura de mosquito puede transmitir Covid-19: No hay ninguna evidencia. ¿Qué hacer? Lo mismo que has escuchado: No salir de casa o salir lo menos posible, fuera de casa mantenerse separado de los demás por metro y medio a dos metros, lavarse las manos muy bien, muy frecuentemente, con agua y jabón, frotándolas completamente y por lo menos 20 segundos; evitar tocarse ojos, nariz y boca. Y rece a diario.

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.

