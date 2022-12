MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Quizás es mi imaginación, pero me parece que el sentido común es cada día menos común.

Antes hasta los locos lo tenían.

Tilo -Domitilo-, el loquito de Arteaga, preciosa villa cercana a mi ciudad, Saltillo, estaba cierto día trepado en lo alto de un alto álamo en la calle de la acequia. Había atado una cuerda a una gruesa rama y se estaba anudando la tal cuerda a la cintura. Lo vio un vecino del lugar y le preguntó:

-¿Qué haces ahí arriba, Tilo?

Respondió él:

-Me voy a ahorcar.

Le indicó el vecino:

-Si quieres ahorcarte necesitas amarrarte el mecate en el pescuezo.

-¡Ah no! -se alarmó Tilo-. Si me lo amarro ahí me ajogo.

A eso llamo yo sentido común. Ojalá todos lo tuviéramos en la misma medida en que lo tuvo Tilo.

¡Hasta mañana!

MANGANITAS

Por AFA

"Siguen subiendo de precio los artículos básicos”

Alguien con mucho cinismo

dijo en modo que repruebo:

"Si seguimos así, un huevo

nos va a costar eso mismo".