MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Los muchachos en edad de saber la llamaban burlonamente "La emperatriz del catre".

Yo, que era niño, no sabía por qué. Ahora sé que se dedicaba a la prostitución. Vivía cerca de mi casa, en el antiguo barrio de Santiago. La visitaban en la suya señores de diversa condición. Algunos, muy pocos, llegaban en su automóvil; otros en coches que ahora se llaman taxis y que entonces se llamaban carros de sitio; los más a pie, pues en aquel tiempo todo en mi ciudad estaba cerca.

La señora -a mí me parecía señora, aunque no lo fuera para los demás- tenía en su ventana un caracol marino. Cuando recibía a un cliente metía el caracol. Así se sabía que la plaza estaba ocupada y que había que regresar más tarde.

Nadie protestó nunca por la presencia de la mujer. Se practicaba la sana virtud de la tolerancia. Las señoras la saludaban -"Buenos días"-, pero hasta ahí. Los señores se llevaban la mano al sombrero al pasar junto a ella. Un día yo le dije: "Adiós, señora". Ella esbozó una sonrisa triste e hizo como que me iba a acariciar la cabeza, pero no me la acarició.

¡Hasta mañana!