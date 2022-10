MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Las noches se van alargando, y se alarga también la tertulia después de la cena en la casona de Ábrego.

Doña Rosa, la mujer de don Abundio, cuenta:

-Abundio fue a Saltillo a consultar a un médico, pues no se sentía bien. Cuando regresó le pregunté cómo le había ido. Me contestó: "Pos dice el doctor que dizque traigo alta presión. Y sí ha de ser, porque me ando echando unos truenotes brutos".

Reímos todos; se atufa don Abundio, Dice:

-Vieja habladora.

Doña Rosa figura el signo de la cruz con los dedos índice y pulgar, se la lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!