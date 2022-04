MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Pienso que anoche me soñaste, Terry, amado perro mío, porque anoche te soñé y a ti.

Estábamos en la cabaña del bosque a la que tanto te gustaba ir. Habíamos salido a la terraza cuando los demás dormían aún. Era la incierta hora en que la noche ya no es casi noche y el día empieza apenas a ser día.

En eso llegó la maravilla: Tres oseznos aparecieron frente a nosotros jugueteando. Les ibas a ladrar, pero te contuviste. ¿Quién les ladra a unos niños que juegan? En vez de eso meneaste la cola, que es el modo que tenías de sonreír.

Se fueron luego entre los pinos. Me miraste como preguntándome: "¿Viste lo mismo que yo?". No nada más lo vi, Terry: Lo sigo viendo en el recuerdo. Miro a los tres pequeños osos jugueteando y te miro a ti sonriendo a tu manera.

No quiero olvidar esto, Terry. No quiero olvidarte ni quiero que me olvides. El olvido es la única muerte que existe. Sigamos recordando. Sigamos viviendo, los oseznos, tú y yo.

¡Hasta mañana!