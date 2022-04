MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Un indiscreto le preguntó a don Artemio de Valle Arizpe, ilustre saltillense, galano cronista que fue de la Muy Noble y Leal Ciudad de México:

-Don Artemio: ¿cuántos años tiene usted?

Respondió él:

-Perdone que no se lo diga. No me gusta hablar de mis enemigos.

Los años no han sido enemigos de Cristina Sánchez Aguirre, queridísima prima mía. Ha conservado su gentileza, su gracia, su belleza. Con ella, con sus hermanos y los míos, con una variada colección de primas y de primos, de tías y de tíos, pasé días felicísimos de infancia. En casa de nuestra abuela, mamá Lata, en el rancho de su abuelo, don Teodoro, empezamos la aventura -la ventura- de vivir.

La Güerita cumple hoy años. No diré cuántos, porque en el caso de las damas los años no cuentan, y ella es una hermosa dama. Sí diré que su vida ha hecho que la vida de los demás sea mejor. Los recuerdos que de ella guardo son de los mejores entre los muchos buenos recuerdos que atesoro.

Le doy gracias a mi prima por ser como es, por haber sido siempre como siempre ha sido. Y cuando vea a Diosito -alguna vez lo voy a ver- le daré también las gracias por haber puesto en el mundo a alguien como mi prima Cristina, la Güerita.

¡Hasta mañana!