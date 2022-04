MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Dijo un famoso diestro:

-Si no hubiera mujeres en la plaza los toreros no nos arrimaríamos.

Y un cierto amigo mío dice:

-Todo lo que en la vida he hecho ha sido por una mujer.

Sin una mujer los hombres somos nada. Por una mujer podemos serlo todo.

Cada mujer es la Gioconda. En cada una hay una Mona Lisa. Quiero decir que todas guardan un misterio. Toda la razón del hombre -del varón-, todas sus razones, pueden colgar de la pestaña de una mujer, y esa pestaña ni siquiera se inclinará un ápice.

Decir esto no es adulación, ni aun homenaje. Es lisa y llanamente reconocer la realidad. El verdadero sexo fuerte es el femenino. El machismo es expresión del temor de quien se sabe débil. El hecho de que las mujeres lleguen a dominar el mundo no será cosa del feminismo; será cosa de la naturaleza.

Por mi parte confieso que desde el mismísimo día que me casé he sido un mandilón. Lo sigo siendo hasta la fecha. Y créanme: Me ha ido muy bien siéndolo. Además está científicamente comprobado que sólo hay dos clases de casados: Los mandilones y los mentirosos.

¡Hasta mañana!