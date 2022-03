MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Esa bella muchacha que es la primavera está enviando ya mensajes en los que anuncia su llegada.

Ayer nos lo dijo en la forma de una margarita que de la noche a la mañana abrió en un tiesto sus adivinadores pétalos.

A mí me gusta la primavera. También me gusta el verano, y me gustan igualmente el otoño y el invierno. Esto quiere decir que me gustan los ciclos de la vida. Gocé mi infancia, mi adolescencia y mi juventud. Gocé mi poco adulta edad adulta, y ahora estoy gozando la cumbre de mis años, esa tranquila posada a la cual no llegan los ruidos que antes atronaban mis oídos ni los afanes que ayer inquietaban mi ánimo y ponían pesares en mi corazón.

No estoy al margen de la vida, no. Pero no lucho ya con ella ni trato de imponerle condiciones. Ayer la vi como arena de combate; la miro hoy como camino sosegado que me conduce a un sitio de descanso y paz.

Voy a la flor, y sin cortarle ninguno de sus pétalos niños le pregunto si la vida me quiere. Me responde: "Mucho, porque así la quieres tú".

¡Hasta mañana!