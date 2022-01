MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Su voz es tenue, como el lejano eco de un eco lejano, tanto que solamente yo la escucho, por más que hay gente cerca. Tiene una queja para mí, un reproche. Me dice:

-¿Cuánto tiempo hace que te recibo en mis brazos, y nunca me lo has agradecido? Disfrutas mi tibieza, mi suavidad, la tersura sedeña de mi piel, y cuando me dejas ni siquiera posas la mano en mí un instante para decirme "Adiós" o "Hasta mañana". Eres ingrato. Supongo que todos los hombres son así, pero tu ingratitud me duele más porque llevamos mucho tiempo juntos y jamás he oído de ti una palabra amable. ¿Acaso no se puede querer a alguien como yo? ¿Temes que alguien te oiga decir que has llegado a acostumbrarte a mí en tal modo que ya me tienes cariño? Espero que pienses todo esto la próxima vez que estés entre mis brazos y sientas cómo te recibo y el calor que te doy.

Eso me dijo. Y sentí pena. En adelante, lo prometo, seré más agradecido con mi sillón.

¡Hasta mañana!