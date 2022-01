MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Jean Cusset, ateo con excepción de la vez que oyó a Mahalia Jackson cantar el Ave María, dio un nuevo sorbo a su martini -con dos aceitunas, como siempre- y continuó:

-Soy viejo ya, pero todas las noches rezo las oraciones que aprendí cuando niño de labios de mi madre. Aquella de "Dulce Madre, no te alejes.", y la otra en que pido al ángel de mi guarda que no me desampare ni de noche ni de día.

Siguió diciendo:

-Mi fe vacila muchas veces, pero el amor a mi madre, y su recuerdo, no vacilan nunca. Por ella digo esas antiguas oraciones. Y las digo también por mí, porque en medio de la maldad del mundo, y de mis propias maldades, brilla todavía la luz que ella encendió en mí alma. Estoy seguro de que mis últimas palabras serán para decir: "Dulce Madre, no te alejes.". Y estarán dirigidas tanto a la Madre del Cielo como a la que bajó para ser mi madre aquí en la Tierra.

Así dijo Jean Cusset. Y dio el sorbo final a su martini. Con dos aceitunas, como siempre.

¡Hasta mañana!

MANGANITAS

Por AFA

"Monreal no quiere salir de Morena, dice"

Más de uno considera

-y no creo que ande mal-

que, de Morena, Monreal

ya hace tiempo que está afuera.