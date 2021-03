MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Esta planta tiene un sonoro nombre esdrújulo. Se llama plúmbago.

Da unas pequeñas flores de un azul que casi no se decide a ser azul. Son flores tímidamente azules. Se diría que temen ofender al azul del cielo.

Yo acerco mi mano a una flor de plumbago, y la flor empalidece aún más. Siento haberla asustado, y me retiro. La flor vuelve a ponerse un poco más azul, pero no azul azul.

Yo quisiera que el azul de las flores de esta planta tuviera la misma sonoridad que hay en su nombre. No es así. Las florecillas son entre azul y buenas noches. Son de un sí es no es azul. Son de un azul indeciso que casi no es azul. En medio de las rosas soberbiamente rosas y de los claveles estrepitosamente rojos estas flores que apenas si son flores desaparecen casi, y casi no se ven.

Me pregunto si acaso soy como ellas.

Me pregunto si yo también soy y no soy.

¡Hasta mañana!

MANGANITAS

Por AFA

"Aumentan los accidentes en las vacaciones"

Los accidentes, con creces,

en estos días se dan.

(Muchos de ellos nacerán

dentro de los nueve meses).