MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Las rosas han sido desde siempre rosas, pero las que hay ahora en mi jardín son las más rosas de las rosas.

Ni Góngora ni sor Juana habrían podido describirlas, y desde luego yo no me atrevo a hacerlo. Con decir que son rosas ya no se necesita decir más.

Todas las flores, pienso, deberían tener nombre femenino. Gerania se llamaría el geranio, y clavela le diríamos al clavel. Y es que las flores tienen belleza femenina. De mujer son su aroma y su hermosura. No van con ellas la obviedad y simpleza de lo masculino.

Desde la amplia ventana de mi estudio miro esas rosas y me parece ver en cada una de ellas un poema y una canción. Esperaré la llegada de la primavera. Entonces mi jardín se llenará de geranias y clavelas.

¡Hasta mañana!