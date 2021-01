No voy a volver la vista atrás.

¿Qué miraría?

Recuerdos de días de pesadumbre, los del oscuro año que pasó.

Vería igualmente la sombra de las cosas que fueron. Son ellas un silencioso reproche a mis pequeñas miserias de egoísmo, de necia vanidad.

Veré mejor hacia adelante. También ahí hay sombras: las cosas que no han sido. Algunas pueden ser de tristeza, de sufrimiento, de dolor. Acecha todavía el virus; ronda la muerte propia o la de un ser amado. Eso, como los goces y las alegrías, es también herencia de los hombres. Pero lo mismo en la hora riente que en la del llanto procuraré estar más cerca de Aquél que está tan cerca, y más próximo a aquellos de quienes me he alejado.

Me duelen las malas obras que hice, pero me duelen más las buenas obras que dejé de hacer por pereza, por orgullo o por debilidad. Así mi primera acción del año que comienza es una oración sencilla:

Gracias a Dios por el don de la vida y del amor.

Que Él, que es el Amor y la Vida, nos bendiga a todos.

¡Hasta mañana!...