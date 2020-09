A los 80 años de su edad John Dee creyó haber dado con la fórmula para vivir una vida buena, y la resumió en una frase:

"Trata de ser feliz y de dar felicidad a los demás, procurando no dañar a nadie ni causarle sufrimiento".

A esas palabras añadió otras:

"Si eso haces no necesitarás el perdón de los dioses ni los rituales de los magos. Llegarás tranquilo y sin temores al final de tu vida, y no temerás a la muerte, pues la verás como un reposo que no acaba nunca. Serás bien recordado por la gente buena y seguirás viviendo en el recuerdo de aquellos con quienes conviviste. Al paso de los años ya nadie se acordará de ti, y esa será otra grata forma de reposo, pero lo bien vivido y lo vivido bien nadie te lo podrá quitar en tanto tengas vida".

John Dee fue el más sabio entre sus contemporáneos. Ellos decían que su saber se fincaba en que había leído mucho. Se equivocaban: Es que había vivido mucho. En los libros se aprende algo, eso es muy cierto, pero en la vida se aprende mucho más.

MANGANITAS

Por AFA

"Ya estamos saliendo del pozo de la economía"

Se ve bien en el papel,

pero no nos causa gozo.

Si caímos en un pozo

¿quién diablos nos metió en él?