Historias de la creación del mundo

Adán y Eva desobedecieron al Señor.

Poco después Caín mató a Abel.

Dijo el Señor apesadumbrado:

-Me equivoqué al hacer al hombre.

Pero luego Homero escribió "La Ilíada" y "La Odisea".

Y Virgilio "La Eneida".

Y Dante "La Divina Comedia".

Y Shakespeare sus dramas y comedias.

Y Cervantes el Quijote.

Y Tolstoi "La guerra y la paz".

Y Borges "El Aleph".

Dijo entonces el Señor.

-No. No me equivoqué.

¡Hasta mañana!

MANGANITAS

Por AFA

"Las mañaneras de AMLO"

En campaña permanente

quiere ser más popular.

A ver si para variar

recuerda que es Presidente.