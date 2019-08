Es como si una maldición de lumbre hubiera caído sobre nosotros: sequía en el Potrero.

Pasan los días y los meses pasan, y no llueve.

La tierra olvidó ya lo que es el verde. Ahora es gris, el color de las vidas infecundas.

En el cielo no hay nubes.

En los hombres no hay esperanza.

Los pinos del bosque parecen ancianos que no recuerdan lo que fueron.

Las flores del campo se están haciendo de ceniza.

Las cabras no quieren admitir al chivo: dueñas de una intuición misteriosa saben que sus crías serían para la muerte, pues no hay hierba en el campo.

A los niños más pequeños se les ha olvidado ya lo que es la lluvia.

A Dios se le ha olvidado ya que es Dios.

