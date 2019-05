Su nombre científico es bello y es sonoro: Sturnella magna.

En el campo mexicano esa ave es conocida con otras denominaciones. Algunos creen oír en su canción las palabras “artículo de fe” y así la llaman. A otros su plumaje pardo con un manchón amarillo al frente los hace pensar en una tortilla con chile, y ese nombre le dan.

Canta esa alondra en la campiña. Se le ve posada sobre los palos de las cercas como un signo de admiración puesto a la Tierra. Yo la amo, pues me recuerda las caminatas que por el campo hacía con mi padre. La amo también por una estratagema que usa: Cuando vuela hacia su nido jamás llega directamente a él; desciende a muchos metros de distancia y antes de ir al nido observa cuidadosamente para ver si no la ha seguido ninguna otra ave o animal de presa. Podrá estar en peligro ella, pero su argucia protege del peligro a su nidada de huevecillos o polluelos.

Y digo yo: Si un pájaro llamado tortilla con chile cuida así de sus hijos y asegura de ese modo la perpetuación de la vida, ¿qué no hemos de hacer nosotros por los nuestros y por la vida que les dimos?

¡Hasta mañana!

