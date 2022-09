Mauricio el superhéroe

Mauricio Cárdenas descansa en paz desde la semana pasada, debido al cáncer. Mauricio fue un superhéroe, ¿podrás tú ser uno más?

Él no podía volar como Superman, no tenía la fuerza de Hulk ni tampoco podía correr a velocidad de la luz como Flash; pero igual que estos, usaba todos sus poderes para hacer el bien a los demás.

Un superhéroe es valiente. En las condolencias, escuché decir a una persona que Mauricio había perdido la batalla contra el cáncer. Yo pienso completamente diferente, la derrota o la victoria la determina la forma en la que libras la batalla, el resultado final corresponde a Dios. Mauricio fue valiente, ya que ante el miedo natural de saber que no le quedaba mucho tiempo de vida, nunca dejó de irradiar amor, mostrar fortaleza y alegrarnos con su gran sentido del humor, transmitiendo paz a su alrededor. Mauricio, sin duda, GANÓ la batalla contra el cáncer.

Un superhéroe es generoso. En Salexperts, donde trabajaba como socio consultor, era el gurú al que todo mundo acudíamos para escuchar su opinión. En 18 años, nadie en la firma escuchó un “no puedo” por parte de Mauricio. Sin importar el trabajo que ya tuviera, dejaba lo que estuviera haciendo para acudir, cual superhéroe, al rescate del que lo necesitara.

Un superhéroe tiene ideales.

El ideal de Mauricio era su familia. Nunca persiguió el reconocimiento, fama o nada que el ego requiriera, su único objetivo era dar amor a su familia y que esta estuviera bien. Tuvimos una llamada una semana antes de que muriera, por primera vez dijo que le quedaban pocos días. En esta conversación, nunca se quejó por su suerte; todo lo contrario, dio gracias por lo que tiene. Con la voz cortada me compartió: “Gracias a Dios que no le pasó a María Luisa (hija), Alfonso (hijo) o a Cecy (su esposa)”.

Un superhéroe es comprometido

Los superhéroes parecen no descansar, quien durante el día es Bruce Wayne, en la noche es Batman. De la misma manera, Mauricio siempre fue el consultor que trabajaba más horas que los demás. Los que me conocen, saben que trabajo mucho, pero nunca pude tener más horas que él. No descansaba mientras tuviera una importante misión que cumplir.

Una persona que es generosa, con valores, trabajadora, valiente, comprometida, amorosa y al mismo tiempo alegre. ¿No es un superhéroe?

Tal vez tú seas un superhéroe y no te has dado cuenta. Me parece que te han vendido mal la idea, es probable que no te sientas así porque no tienes ni el dinero de Musk o la fama de Checo Pérez. Sin ir tan lejos, tal vez no tienes la casa de tu vecino, el viaje de tu amigo o el empleo de tu compadre y sólo por eso te sientas menos.

Mauricio nos deja la enseñanza de que no necesitamos de esas futilidades para ser un superhéroe. Sigamos su ejemplo y podremos dejar un mundo mejor que como lo recibimos. Sigamos su ejemplo y podremos llegar a donde se encuentra, a estar en presencia de Dios.

¡Sé un superhéroe!

