"Hay que esforzarse por no ser un éxito, sino por ser de valor",

Albert Einstein.

La semana pasada les comentaba de la importancia de pensar en ser en el futuro un mejor Tú y lógicamente todo lo que esto conlleva.

En 2014 Matthew McConaughey se llevó el Óscar como mejor actor, y en su discurso de aceptación comentó sobre la importancia de seguir algo o alguien. En una ocasión siendo un adolescente de 15 años, una persona muy allegada a él le preguntó quién era su héroe, y le contesta que él mismo dentro de 10 años. A los 25 años la misma persona le pregunta si ya es todo un héroe, y le contesta Matthew que para nada ni siquiera anda cerca, que a los 35 sí será. Como podrán observar, agrega Matthew, cada día, cada semana, cada mes, cada año, mi héroe está a 10 años de distancia. Y esto lo ligamos con lo mencionado en una ocasión por doctor Gordon Livingston, los tres ingredientes de la felicidad son: Algo que hacer, alguien a quien amar, y algo que esperar.

CAB DESCANSO:

Qué pasa

El doctor Dan Gilbert, de Harvard, asegura que las personas no piensan en su futuro, no porque no puedan sino sencillamente porque no lo hacen. También Dan Sullivan, coach de negocios, lo expresa de la siguiente manera: “El único modo de hacer tu presente mejor es haciendo tu futuro más grande”.

Lo interesante que cuando te imaginas un futuro mejor eso le va dando un sentido y un propósito a tu vida, y es lo que te alienta a seguir adelante, esta es la parte que corresponden a tener algo qué hacer. Víctor Frankl lo describe muy bien en su libro El hombre en busca de sentido, todos sus compañeros del campo de concentración en Auschwitz que no tenían esperanza ya no salieron vivos de ahí. “La vida no se hace insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y de propósito” era una frase de Frankl.

CAV DESCANSO:

Qué hacer

Benjamin Hardy da unos tips para ir armando un mejor futuro Tú: El primero de ellos imagina lo que quieres ser, utiliza un diario para ir llevando bitácora de cómo vas, decide qué acciones tomar, comenta con alguien de confianza lo que pretendes lograr, y tener un ritual por la mañana.

Esto último es muy práctico: Las dos primeras horas del día son para ti: Ejercicio, lectura, meditación, convivir con la familia, etc. Y cero celular, correo, y redes sociales. Si como persona no crecemos será muy difícil un mejor Tú en el futuro. Matthew McConaughey ya ganó un Óscar... ¿tú qué pretendes ganar? ¡Feliz domingo!

