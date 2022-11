Más de tres es ninguna

Hay una idea de Jim Collins, famoso consultor de negocios, que piensa que si tienes más de tres prioridades en tu vida en realidad no tienes ninguna; y George McKeown, otro autor, comenta que la prioridad número uno del individuo es proteger la habilidad de priorizar. ¿Porque es impotente esto? Veamos por qué.

La importancia del enfoque.

También podemos afirmar que la principal cosa es mantenerla como tal. Existe la famosa ley de Pareto, que consiste en lo siguiente: El 20% de tus actividades generan el 80% de los resultados, el 20% de tus clientes te generan el 80% de los ingresos, el 20% de tus proveedores generan el 80% de las ventas, y así le podemos seguir… Por otro lado, no es lo mismo 20 pasos en 20 direcciones diferentes, a realizar los 20 pasos en la misma dirección.

Aquí estimado lector es tener presente cuál es la principal actividad que puedes realizar y que genera el impacto más grande en aquello que te interesa lograr. No es lo mismo ser eficiente que efectivo. Si eres muy eficiente haciendo algo que no genera resultados mejor no lo hagas. Aquí entramos ya en tema que nos atañe: ¿Cuál es tu principal tarea desde el punto de vista profesional, personal o familiar? En el caso profesional, ¿cuál es aquella actividad que provoca que generes más ingresos?

Dicho también de otra manera, ¿cuál es tu tarea en la vida? Víctor Frankl lo decía de un modo muy objetivo: Lo que el hombre necesita no es un estado sin tensión, sino luchar por un objetivo que libremente haya escogido.

Cómo es esto…

Todos los seres humanos somos orientados por un objetivo. Ahorita usted lee esta columna por interés de aprender algo o por entretenimiento, de no ser así ni la hojeaba. Podemos afirmar entonces que todo lo hacemos por una razón, y es por ello que todos necesitamos un sentido de futuro. Esto es precisamente lo que nos diferencia del resto de los animales y cosas en este planeta.

¿A qué nos referimos? Si se va construir una casa o un edificio primero se hace un proyecto y los planos de construcción, Después se construye.

Igualmente una creación mental precede a la creación física, toda victoria privada precede a una victoria pública, y esto es precisamente lo que nos hace ser conscientes.

De aquí deriva la importancia de que clarifiquemos muy bien cuáles son nuestras prioridades, cuál es la más importante. Y ya que definas la prioridad o prioridades, utiliza la ignorancia estratégica que consiste en no tomar en cuenta lo demás. Y para esto es muy necesario tener convicciones claras sobre qué es lo que debo hacer, y además esto: Ponerse objetivos ambiciosos, no tener miedo de tenerlos. Conclusión estimado lector: ¿Cómo manejas tu día, en que inviertes tu tiempo? Y como te comportas en tu jornada cotidiana será el tipo de vida que desarrolles, si no tienes objetivos será una del montón, si te mandas por objetivos y prioridades dejarás huella en este planeta, sin duda. Recuerda: No más de tres, si no es ninguna. ¡Feliz domingo!