Marcelo, Claudia y Europa

El Presidente lo ha dicho una y otra vez: La mejor política exterior es la interior. Realmente el mundo no está dentro de sus prioridades. Acaso sólo la relación con EU y con Latinoamérica cuyo eje se mueve a la izquierda. Por eso el Presidente se desentiende de los temas globales y del multilateralismo. Por eso usa la política exterior como un distractor para cambiar la conversación pública, pero esto le trae problemas a México y mete en dilemas a los dos punteros para sucederlo.

México es de los países más interconectados del mundo y por ello de los más comprometidos con el Derecho internacional. No somos una isla. México ha sido uno de los principales promotores de la cooperación internacional y de la participación en foros multilaterales, desde el Consejo de Seguridad de la ONU, hasta el de Derechos Humanos en Ginebra. México es una de las arterias que bombean el sistema internacional. Somos de los países con más tratados de libre comercio del mundo y el Gobierno de AMLO, para decepción de muchos, no sólo ha ratificado que ve al libre comercio como motor del desarrollo global (a pesar de las desigualdades que genera), sino que ha abrazado la modernización del Tlcan y del que tenemos con Europa.

Por ello, el comunicado ante el Parlamento Europeo es más que problemático. Desde 1997 firmamos con la UE un Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (conocido como Acuerdo Global) que entró en vigor en el 2000. El acuerdo incluye una cláusula democrática por el que ambas partes se comprometen a cooperar en temas como cambio climático y derechos humanos. Este acuerdo refuerza el compromiso de sus partes con la sociedad civil y con grupos vulnerables. Los eurodiputados levantaron el tono por la violencia en México y por la confrontación del Presidente con algunos medios y periodistas. Seguro detrás también está el rechazo a la reforma eléctrica y hasta un tufo colonialista, pero los eurodiputados pueden emitir una resolución así porque somos socios en el Acuerdo Global.

El Acuerdo Global ha creado empleos y ha traído inversiones a México y estuvo durante dos años en proceso de modernización entre las partes. El Gobierno de AMLO finalizó las negociaciones, pero el proceso está congelado desde 2020 porque los acuerdos de libre comercio son poco populares en Europa y por errores en la negociación de ambas partes. El tono del comunicado del Presidente sólo congelará la ratificación del nuevo Acuerdo por más tiempo, generando incertidumbre y ahuyentando más inversiones europeas de México. El distractor usado por el Presidente para cambiar la narrativa de los escándalos de Scherer, Gertz y la violencia le está saliendo muy caro al País.

Finalmente, la respuesta del Presidente impacta a los punteros del 2024. El canciller Marcelo Ebrard tuvo un muy mal fin de semana. No fue enviado a Chile a la toma de protesta de Gabriel Boric, el nuevo político del momento de la izquierda latinoamericana, y calló ante el esperpento de comunicado presidencial a Europa. Por su lado, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se unió a las y los gobernadores de Morena en un comunicado en el que critican la resolución del Parlamento Europeo. En sus silencios o firmas ambos respaldaron la desmesura del Presidente.

Claudia y Marcelo se prestaron al juego ideológico de AMLO y esto les costará sólo a ellos dos. En los círculos rojos ambos se perciben como faltos de autonomía. La popularidad del Presidente parece que ya tocó su cima, así que sólo podría empezar a caer y con ello veremos el pragmatismo y la urgencia de los punteros por tomar distancia, porque el voto duro de Morena no es suficiente para ganar la Presidencia. Hoy la y el puntero no han demostrado autonomía. En la lealtad a AMLO se juegan su viabilidad como candidatos de Morena, pero en la autonomía quizás se juegan la Presidencia. En ese camino, perdemos todos por el alto costo de dinamitar las relaciones internacionales de México, ahuyentar inversiones y especialmente por no ver a los dos punteros libres.