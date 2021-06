Mañana... al fin

Mañana, por fin, cumpliremos con el deber de votar y elegir a quienes deberán servir a la comunidad por varios años. Me parece estupenda noticia: Si este año implacable todo ha sido insólito a causa de la pandemia, las últimas semanas han sido por demás desagradables en términos de las operaciones y las maniobras no tanto para ensalzar a un candidato, sino para destrozar, envilecer y sobajar al contrario. Han llegado a extremos de mentira y falsedad que dan asco y provocan repulsa no sólo al emisor, sino a la política misma.

Para mí será un alivio dejar de ver y escuchar calumnias, insultos, rumores apocalípticos y demás majaderías expuestos por individuos aparentemente serios y profundos, maestros en la picardía, con el afán, no de ilustrar y menos de formar ciudadanos, sino de mover voluntades incautas hacia personajes que, si necesitan esos ardides, no las han de tener todas consigo. Habrá quienes digan que así es la política y hay que plegarse, conclusión errónea, más bien hay que revolucionar la actividad para generar una ciudadanía informada y razonable, de lo contrario se niega el sentido de la vida en sociedad.

Por lo pronto mañana domingo tendremos una jornada tranquila, sin sobresaltos. Otra cosa será lo que suceda en los días y semanas siguientes, con el recuento de los votos, los dimes y diretes de cada cual, las presiones y llamados al “orden” de algunos más bien proclives al desorden. Pero eso será un ejercicio posterior, quizá bastante desagradable pues los mismos merolicos que intentaron torcer voluntades, buscarán salirse con la suya y tratarán de enrarecer el ambiente, pues en río revuelto, engordan los pescadores...

En mi caso, por lo pronto, trataré de cumplir con mi deber de una manera prolija y sin complicaciones. Será un día cálido. Trataré de minimizar la espera pues no disfruto estar al rayo de Sol con temperaturas que rondarán los 40º C; pero tampoco me parece razonable, por riesgo de contagio, hacer colas largas por más que serán a sana distancia. Sé que encontraré muchos conocidos a los que hace meses no veo. Nos reconoceremos, espero, a pesar del tapabocas y saludaremos con precaución. Así están los tiempos.

Trataré de levantarme lo más tarde posible: Es domingo y se vale. Si logro despertar a las 6:30, será un éxito, y llegaré descansado a la urna. Conviene un desayuno ligero, quizá un licuado con avena cruda, fresas congeladas, un poco de cacao, una cucharadita de miel y “leche” de almendras. Una galleta de avena o trigo integral completará el cuadro.

Precavido que soy, desde unos días antes me hice de provisiones: Un “six” de doce al menos; una buena hogaza artesanal, un tocino sabroso y sugerente, por ahí tengo todavía unas lonjas de uno excelente, más verdura abundante. Se me antoja un tentempié más bien potente a mediodía, después del deber cumplido. Desde el sábado cocinamos, mi compañera y yo, una sopa de verduras con ojo a recalentarla el domingo.

Al volver a casa, pondré una música tranquila, quizá Haydn o bien Oscar Peterson. Prepararé una ensalada con lechuga, tomates y aguacates, y una vinagreta con mostaza; cortaré rebanadas amplias de la hogaza y las tostaré ligeramente. Doraré el tocino para que quede un poco crujiente, y untaré el pan con mayonesa y mostaza. Pondré una o dos tajadas gruesas del tocino, colocaré encima algunas rebanadas de tomate, buena cantidad de lechuga y bastante aguacate más sal, pimienta y un toque de chipotle, que no avasalle el sándwich. (Esto lo puede hacer en casa, pero no se le ocurra usar pan blanco de caja, insípido y mal remedo de la hogaza).

Con un sabroso caldo, una ensalada refrescante y una nutritiva torta completamos el cuadro. Habría que añadir alguna bebida de moderación bien helada... así esteremos sosegados para esperar resultados, con confianza en que los electores expresarán su voluntad y optarán por los servidores adecuados.

Ernesto Camou Healy es doctor en Ciencias Sociales, maestro en Antropología Social y licenciado en Filosofía; investigador del CIAD, A.C. de Hermosillo.

CORREO: e.camou47@gmail.com