Madre y padre en un solo cuerpo

Un experimento exitoso supone que quizás en pocos años una mujer podría ser, a la vez, la madre y el padre de sus hijos, no en referencia a que ella cumpliría el papel de responsabilidades de una y otro, sino más bien que ella, sin unirse a varón alguno ni existir espermatozoide de por medio, concebiría sus crías, por cierto sólo niñas. Esto parece un enredo imposible pero no lo es, y no lo es por la sencilla razón de que esto ya ocurrió en un mamífero de laboratorio: Fue en China y se acaba de publicar en una revista científica norteamericana.

Todo ocurrió en el Centro de Medicina Reproductiva del Hospital Ren Ji, de la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong en Shanghái y fue comunicado al mundo el día 7 de marzo pasado en la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica (PNAS, por sus siglas en inglés).

El artículo científico difunde cómo fue que, por primera vez en la historia, un mamífero (una ratoncita) fue concebido a partir de un óvulo solo y sin ser fertilizado por espermatozoide alguno y luego se implantó en el útero de una ratona adulta para cursar su embarazo; finalmente nació bien y ha sobrevivido hasta la adultez y, tan es así, que se embarazó por contacto sexual natural con un ratón y recién ha parido una camada de crías vivas y sanas.

El procedimiento por el que fue posible que dicha ratoncita fuera concebida a partir de un óvulo solo, sin unión con espermatozoide, se conoce como partenogénesis, que es una modalidad de reproducción a partir del desarrollo de óvulos no fecundados por espermatozoide y que ocurre de manera natural en unos gusanos planos (platelmintos), en reptiles, anfibios y otras especies animales, pero nunca se había visto partenogénesis en mamíferos sino hasta que se concibió la citada ratoncita, siendo ella la primera criatura mamífera en la historia generada así, en su caso experimentalmente y con éxito, pues como dijimos arriba, la criatura es ahora feliz madre de una camada sana.

Resumidamente, se trató de manipulaciones de intervención y modificación genética que requieren de muy alta tecnología. El significado histórico de este hecho es equiparable, por sus potenciales alcances, a lo que han sido, por ejemplo, la fecundación in vitro (FIV) la clonación en algunas especies animales, esta última prohibida en seres humanos en tanto que la FIV se practica desde años en centros de reproducción humana en muchos países y en varias entidades de México.

Así como con la clonación y la FIV, la partenogénesis en seres humanos también tendría implicaciones éticas, sociales y sicoafectivas. Habría un “exceso” de embriones humanos, anticipadamente calculados, que tendrán que eliminarse por ser imperfectos, otros congelarse por tiempo indefinido y otros ser utilizados en la investigación experimental. Esto no representa ningún conflicto adicional en la reproducción animal, pero en el caso de personas humanas pues lógicamente no es lo mismo.

Por otra parte, la partenogénesis modificada en seres humanos concebiría exclusivamente niñas y que no sólo no tendrán padre social, sino tampoco padre biológico, pues la madre sería, biológicamente, a la vez padre y madre de sus hijas.

Al no requerirse del cuerpo ni de células de varón para concebir así a esas niñas el procedimiento podría competir contra la FIV y generarse una escalada mayor de competencia comercial e industrial que restaría aún más al estatus ético, social y afectivo del tema.

La complejidad jurídica y social es por ahora inimaginable, comenzando por la ausencia original y radical de padre biológico y por la selectividad exclusiva de tener hijas y jamás hijos. Toda innovación tecnológica es muy atractiva y seductora (y más aún si vende y empodera), muy bien, pero prevalece el principio de que

no todo lo que es técnicamente posible es ética y jurídicamente aceptable.