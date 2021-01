El padre Soárez charlaba con el Cristo de su iglesia.

-Señor -le preguntó-. ¿Hay un infierno?

-Sí lo hay -respondió él-. Pero no es el que pintan los malos predicadores, ése de diablos con tridentes, calderos de plomo derretido y llamas que eternamente queman a los condenados. El infierno consiste no en el castigo del mal, sino en la ausencia del bien. Donde no hay bien no hay Dios, Eso es el infierno. Y está aquí, en la Tierra.

Preguntó el padre Soárez:

-¿Entonces no existe el infierno de que nos han hablado, aquél del fuego eterno?

Dijo el Señor:

-Ése es invento de los hombres.

Quiso saber el padre Soárez:

-¿Por qué no lo has negado?

Explicó él:

-Porque algunos necesitan los inventos para portarse bien.

¡Hasta mañana!