Louis Tomlinson estrena sencillo "Don't Let It Break Your Heart"

HERMOSILLO, Sonora.- Louis Tomlinson, el ex miembro de One Directio, se encuentra estrenando nuevo tema, el cual lleva por nombre "Don't Let It Break Your Heart".

El cantante lanzó el último adelanto de su próximo álbum en solitario, Walls, este ábado por la tarde. La melodía habla de consejos para curar el dolor después de la angustia.

"No dejes que te mate / Incluso cuando duele como el infierno / Oh, lo que sea que te desgarre / No dejes que te rompa el corazón", es un poco de lo que señala el coro del tema.

En un episodio reciente del Billboard Pop Shop Podcast, Tomlinson habló sobre el tema de su nuevo álbum: "Sin profundizar demasiado... Creo que es honestidad. Quiero decir que las letras, naturalmente, mi estilo, son bastante autobiográficas de todos modos", dijo. . Más tarde, el cantante agregó: "Siempre estoy tratando de humanizarme lo más posible y de relacionarme con los fanáticos, y creo que con honestidad, puedes hacer eso, ¿sabes a qué me refiero?"

Se espera que el álbum, Walls, se encuentre disponible para el 31 de enero de 2020.