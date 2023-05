Los soldados critican al secretario de la Defensa

En sectores del Ejército crece el malestar en contra del secretario de la Defensa porque consideran se ha “entregado” al presidente López Obrador y no honra y valora la formación que recibió en el Colegio Militar.

Días atrás pregunté a un militar de alto rango sobre las reacciones al interior del Ejército con relación a la información del departamento de lujo que el secretario reconoció haber comprado.

En respuesta me hizo llegar una carta que estaba circulando en las redes sociales que ellos tienen. Y sólo añadió: “Como me la enviaron te la reenvío”. Aquí la transcripción textual de la misma:

“Ahora que se aproxima el día del aniversario número 50 de la graduación de la antigüedad 69-73 del Heroico Colegio Militar, recuerdo que para mí y creo que para todos, no era tanto portar por primera vez el uniforme azul Z, sino lucir en el pecho el gafete rojo con el escudo del HCM.

Ese detalle, justificó todo lo vivido durante los cuatro años de internado en el plantel donde nos forjaron como hombres de guerra y caballeros con Honor, Lealtad y Patriotismo.

Jóvenes oficiales con ilusiones limpias entrando a un futuro desconocido y expuestos a aventuras propias de la vida militar en las unidades de tropa, donde los conocimientos adquiridos durante la formación serán puestos a prueba junto con el carácter que aún no terminaba de pulirse.

Puedo afirmar que nuestra antigüedad es una de las mejores antigüedades y en cierta forma lamento que de ella no hubiera surgido un general de cuatro estrellas, aunque estuvimos cerca de tenerlo si hubiera sido otro el Presidente electo.

Pero así es la vida y lo hecho, hecho está, pero hubiera sido muy interesante haber visto el desempeño, la actitud y el temple, de uno de nuestros divisionarios fungiendo como el Alto Mando del Ejército Mexicano.

Desempeño, que sin duda hubiera sido diametralmente opuesto al del actual general secretario de la Defensa Nacional, al que al parecer, no valora, no honra, no respeta y no ama, al gafete del HCM que porta en su uniforme, lo que me lleva a pensar, que no todas las águilas son iguales ni todas las estrellas brillan con el mismo fulgor.

Actualmente todo México sabe del papel deplorable que ha hecho hasta ahora el actual general secretario y tal parece que al igual que el Presidente, su jefe, no escucha consejos ni corrige derivas.

Y aunque el sexenio ya va muy avanzado, el general secretario todavía está a tiempo de sacarle brillo a su gafete del Colegio Militar, cepillar su decoro y recuperar la plaza que le cedió al Presidente en un desliz de pesadilla.

Ojalá y el general de cuatro estrellas pudiera recordar el día que portó por primera vez el uniforme azul Z y el orgullo que seguramente sintió al tener en su pecho el gafete más bello de todos, el único, el verdadero y el que grita: ¡Por el Honor de México!”.

La carta es clara y no requiere ningún comentario. Es una muestra del malestar al interior del Ejército de sectores de la tropa, la oficialidad y los altos mandos en contra del secretario de la Defensa y el Presidente.

Rubén Aguilar Valenzuela

Twitter: @RubenAguilar