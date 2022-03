Los que tuitean sobre política no representan a la población de México

Twitter es una gran herramienta para los mercadólogos que buscan promover diversos productos y servicios.

Desafortunadamente, en el debate político que se realiza en esta red social abundan las expresiones de odio e intolerancia propias de personas dominadas por quién sabe qué emociones oscuras; los insultos y las descalificaciones generalmente sustituyen al diálogo constructivo que deberían sostener adultos que supuestamente defienden los valores de la democracia.

Si la mayoría de las personas estuviera representada por quienes expresan sus opiniones políticas a través de Twitter, concluiría que la sociedad contemporánea carece de la más mínima decencia.

Pero la realidad es otra y todos los días nos encontramos con personas buenas, decentes y normales que al igual que nosotros buscan vivir sus vidas en paz, en compañía de sus seres queridos y con la menor cantidad posible de problemas económicos, emocionales y de salud.

A fin de cuentas, quienes abordan temas políticos en Twitter no representan a la población de México o de algún otro país.

En Estados Unidos hay 76.9 millones de usuarios de Twitter que representan a sólo el 23.2% de la población, lo que significa que el 76.9% de los estadounidense nunca ha tuiteado o leído un tuit.

Es más, el usuario medio de Twitter produce dos tuits al mes y el 80% de todos los tuits provienen del 10% de los tuiteros, o sea de 7.7 millones de personas o el 2.3% de la población.

En México, de acuerdo con datareportal.com, existen 13.9 millones de usuarios que representan al 10.8% de la población. No existen datos confiables sobre cuántos de ellos utilizan Twitter diariamente y qué número de cuentas son inactivas, que no emiten ni leen un solo tuit. Pero, sólo con el dato disponible, puede afirmarse que 89.2% de los mexicanos nunca han tuiteado o leído un tuit.

En resumen, la polarización y odio en las discusiones que sobre política se dan en Twitter nos muestran los prejuicios y traumas de una muy pequeña minoría de mexicanos, estén a favor o en contra del Gobierno en turno.

Es más, a juzgar por los trending topics que se actualizan varias veces cada día, los temas políticos raramente dominan los primeros lugares. Por ejemplo, al escribir esto ayer, sólo tres de los primeros quince eran sobre asuntos políticos, cinco eran deportivos, cuatro eran sobre espectáculos y los tres restantes sobre delincuencia, apuestas y buenos deseos: 1. #FelicesChampions (deportes), 2. Luis de Llano (espectáculos), 3. #JoseRamonLopezBeltran18 (política), 4. CodereEsRayado (apuestas), 5. Yordi (espectáculos), 6. Azucena (política), 7. Sasha (espectáculos), 8. #ReyesEnCombate (espectáculos), 9. #PoderosaMañanita (buenos deseos), 10. Real Madrid (deportes), 11. Haas (deportes), 12. Kevin Magnussen (deportes), 13. Kroos (deportes), 14. Atlixco (delincuencia) y, 15. Milenio (política).

Hasta ahora, mi experiencia en esta red social ha sido positiva. Entiendo y acepto que la gente no esté siempre de acuerdo conmigo, pero cuando alguien me insulta lo bloqueo inmediatamente porque nadie debe tolerar ofensa alguna dentro o fuera de las redes sociales. Es más, un gran número de mis seguidores me han mostrado una gran solidaridad y afecto en diversas ocasiones, lo cual siempre agradeceré.

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com