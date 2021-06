Los presidentes y sus frases

Frases recientes de presidentes latinoamericanos que manifiestan lo que esconden la intimidad y el sentimiento de los mandatarios que las expresaron. Tenemos aquí tres.

Nayib Bukele, el joven presidente de la República de El Salvador, ya notable por sus peculiares declaraciones y sorpresas -la última sobre la aprobación del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador- dijo recientemente en alusión a la incomprensión de sus opositores nacionales y extranjeros: “Este gobernante que ustedes ven acá, sí tiene un grupo de poder detrás de él. Y ese grupo de poder se llama pueblo salvadoreño. Por eso es que nuestros adversarios no nos entienden. Incluso algunos en la comunidad internacional se confunden. No entienden a quién representamos. Es extraño para ellos ver un Gobierno que no represente a un grupo de poder más que al pueblo mismo”. O es un sincero enamorado y genuino defensor a ultranza de su pueblo o es una más de las expresiones por las que se le dio la bienvenida al club de los populistas. Cada quien.

Alberto Fernández, presidente de Argentina, dijo esta semana durante la visita a su país del presidente español, Pedro Sánchez, esta frase: "Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos" en un intento por resaltar su filiación europeísta frente al visitante. La dicha frase en cuestión de minutos multiplicó críticas en las redes sociales argentinas y latinoamericanas en general, pues para unos fue discriminatoria por su contenido étnico-racial y para otros denotó su desconocimiento sobre el origen de esa expresión, pues ésta no salió jamás de la voz ni pluma del poeta mexicano Octavio Paz sino del cantante roquero argentino Litto Nebbia, verdadero autor de la frase, la cual se popularizó en la canción “Llegamos de los barcos”, grabada en 1982 con el grupo argentino “Los Músicos del Centro”, melodía ciertamente atractiva. La verdadera frase de Octavio Paz fue: "Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, y los argentinos, de los barcos" con la que, según la expresión del columnista argentino Germán Arrascaeta, el Nobel mexicano pretendía “bajarle el copete a quienes se sentían los europeos de América”. Total, la frase fue un certero “boomerang” para al Presidente argentino; pero, bueno… tampoco es que sea para tanto.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo -también esta semana- en referencia al curso relativamente tranquilo de la votación del pasado domingo: “Los que pertenecen a la delincuencia organizada en general (se portaron) bien: Muy pocos actos de violencia de estos grupos. Se portó más mal, creo, la delincuencia de cuello blanco”. La primera parte de la expresión se tomó como un guiño y piropo al crimen organizado, lo cual lógicamente implica un grave riesgo pedagógico. En cuanto a la segunda parte, y teniendo en cuenta el sentir más inmediato acerca de quiénes son los delincuentes de cuello blanco, tal expresión iría dedicada a empresarios ricos, financieros y banqueros influyentes, según la idea original del sociólogo norteamericano Edwin Sutherland, quien hacia 1938 fue el primero en mencionar el concepto de “delitos de cuello blanco”; pero en realidad su significado es más amplio, pues en su actual acepción el delito de cuello blanco incluye actos perversos de sujetos con cierto nivel sociocultural que son manipuladores, engañadores, falsificadores, “maquillacifras”, estafadores (cibernéticos o en papel) tanto particulares como funcionarios públicos de acuerdo con el análisis -entre otros- de la periodista colombiana Deicy Pareja.

JESÚS CANALE

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.