Los populistas vs. los medios de comunicación tradicionales

Los gobernantes populistas, el de México incluido, descalifican a los medios de comunicación tradicionales -radio, televisión, periódicos y otros medios impresos- y a los periodistas que en ellos se desempeñan y que, como deben hacerlo, los cuestionan.

A este tipo de gobernantes les disgusta que sus palabras y acciones no sean aceptadas ciegamente. No aceptan que se pongan en duda los datos que proporcionan, aunque sean falsos o inexactos. Les ofende que haya voces que pongan en duda diversos aspectos de sus gobiernos. Les exaspera que no se dejen convencer como sí se dejan convencer sus seguidores.

Para los populistas, todos los medios y periodistas que expresan libremente sus opiniones, que analizan fríamente los datos y que no comparten su visión de realidad y del futuro son corruptos, poco profesionales y perversos. Es más, los colocan en el campo de sus adversarios ideológicos y, de alguna manera u otra, los acusan de ser enemigos del pueblo.

Veamos algunos ejemplos de cómo tres populistas se han expresado de los medios y periodistas que han puesto en duda la manera en que sus gobiernos han enfrentado la pandemia de Covid-19.

“En mi opinión, es mucho más una fantasía que otra cosa, esta cuestión del coronavirus (...) no es todo eso que los grandes medios de comunicación propagan en todo el mundo”: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.

“Los medios de noticias falsas están haciendo todo lo posible para hacer que el coronavirus se vea tan mal como sea posible”: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

“Esta conferencia mañanera (...) tiene el propósito también de seguir informando y sobre todo contrarrestando la campaña de desinformación (...) La mayoría de los medios de comunicación no están ayudando, se dedican a desinformar”: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Para estos gobernantes -que pueden ser de derecha o de izquierda, pero que a fin de cuentas lo que buscan es dividir a la sociedad entre los buenos y los malos, entre las elites y lo que denominan “el pueblo”, entre los fuertes y los débiles, entre los ricos y los pobres, entre los progresistas y los conservadores, etcétera- les ha venido como anillo al dedo, por usar una frase que recién utilizó Andrés Manuel, la aparición de los que se conocen como medios ciudadanos que utilizan las redes sociales para llegar a sus audiencias.

Muchos de esos medios ciudadanos son aliados ideológicos de estos gobernantes, como también lo son muchos medios tradicionales y muchos periodistas que nunca son descalificados, criticados o hasta ofendidos por los populistas en el poder. Es más, esos sí son periodistas honestos y profesionales a pesar de que, como la mayoría de los que trabajan en FOX News de EU, se limiten a difundir las mentiras de Trump.

Diversos analistas y académicos han escrito sobre la actitud de los populistas hacia los medios de comunicación tradicionales y la mayoría de ellos coincide en afirmar que “controlar a los medios es un objetivo central de los populistas en comparación con otros tipos de líderes políticos, que pueden confiar en otros vínculos organizacionales con sus seguidores”.

Para mejor entenderla, en futuras columnas comentaré en torno a la relación entre los gobernantes populistas y estos medios de comunicación.