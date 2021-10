Los negacionistas

Crece la cantidad de personas que no aceptan la amenaza del cambio climático, otros no admiten que haya ocurrido el genocidio por parte de los nazis contra el pueblo judío -el holocausto-. De igual manera cada vez se identifican más personas que no aceptan la conveniencia de las vacunas, los beneficios de los medicamentos o la existencia del coronavirus. Estas personas manifiestan que éstos y otros hechos histórica y científicamente comprobados son falsedades difundidas a conveniencia de ciertos grupos que con ello pretenden un engaño masivo con perversas intenciones. A estas personas se les denomina formalmente como negacionistas y su presencia e influencia vienen siendo muy comentadas en los medios recientemente, especialmente por su negativa al Covid-19 y el beneficio de la vacuna, tanto que personalmente rechazan ser vacunados, usar cubrebocas o mascarillas y aceptar los recursos científicamente comprobados para mejorar el curso de la enfermedad. Lo concerniente a la vacuna es hoy lo más preocupante de la actitud negacionista. Es verdad que nadie tiene el derecho de obligar a otro a aplicarse una vacuna sin su consentimiento pero es igualmente cierto que mientras mayor sea el número de personas que se niegan a ser vacunadas menores serán las probabilidades de alcanzar pronto la inmunidad de grupo o de “rebaño” y esto mantendrá la aparición de nuevos casos de la enfermedad, ciertamente con mayor gravedad, más ocupación de camas de hospital y mayor riesgo de muerte. En caso tal, la negación al recurso no permanece sólo en el negacionista sino que tiene repercusión potencialmente grave en los demás. Uno se pregunta qué es lo que motiva a una persona a ser negacionista en ésta u otra materia. Podríamos suponer que es algo preferente en individuos de escaso nivel educativo o sociocultural pero no necesariamente es así. Hay personas de nivel educativo superior e incluso con postgrado que son igualmente negacionistas; por eso se escucha decir que “ideología y política vencen sobre educación y realidad”, es más, tales personas sirven de difusores a las suspicacias que frecuentemente acompañan a la postura negacionista como son las sospechas de conspiración, complot , intriga, confabulación y hasta conjura. Influye notablemente que el negacionista puede encontrar con quienes compartir sus ideas integrándose a un colectivo que le refuerza en su postura. De común denominador pueden encontrarse un argumento de libertad así como la revisión exclusiva y acrítica de los mensajes de líderes frecuentemente desconocidos para él pero que sostienen su misma línea y no invierte esfuerzos en enterarse de la argumentación contraria. El más efectivo de los líderes negacionistas puede ser el líder social, el ideólogo o el político; en ocasiones se trata incluso de un partido político al que el potencial negacionista le entrega, por así decirlo, su espíritu crítico. No se han ocultado manifestaciones negacionistas en líderes como Donald Trump o Jair Bolsonaro, entre otros populistas del vecindario. Políticos y partidos llegan a sugerir ver mentiras en realidades científicamente demostradas influyendo en considerables segmentos de sus pueblos; allí están sus expresiones y actuaciones sobre el medio ambiente o la actual pandemia, por citar lo del momento. La mejor actitud frente al negacionista no es estigmatizarlo ni darle el portazo sino escucharlo y dialogar, procurar respeto mutuo y compartirle información sólida; quizás tenga algunos puntos de razón que hay que saber encontrar. Mientras más relevante sea el asunto, más y mejores argumentos se merece. Un gobierno y una sociedad civil con imaginación encontrarán la manera de priorizar una política de información bien seleccionada, argumentación sencilla pero sólida y mucha empatía para atraer al negacionista en tan delicada materia, por el bien de todos.***

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.