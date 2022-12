Los lamezuelas y Bad Bunny…

Cuando pensamos que no pueden ir más allá, los “políticos” mexicanos se las ingenian para demostrarnos que subestimamos su nivel de mediocridad e irresponsabilidad. Ya hemos hablado mucho de la fallida propuesta de reforma electoral, que fue seguida del lamentable Plan B de un “Presidente” empeñado en salirse con la suya a como dé lugar. Cual Pirro del siglo 21 va, sin plan alguno, de guerra en guerra y no se cansa de cosechar “triunfitos” que nos vende como si ganara el Super Bowl.

-“Ah, los traidores de oposición se interponen en mi camino. No cuentan con que vendrá la venganza. ¡Faltaba más! Con mis vasallos disfrazados de legisladores me es más que suficiente para enseñarle a esos corruptos del pasado quién es el que manda”. Y así nos lleva, sin un rumbo, de capricho en capricho.

Y al Poder Legislativo llegó una horda de acomodaticios sin oficio, carentes de vergüenza y que ni siquiera, a diferencia de las ratas del priismo, se preocupan por cuidar las formas.

El señor les manda algo y ellos lo van a aprobar sin siquiera leerlo. ¿No les dará pena llegar a sus casas después de hacer ese papel tan lamentable? Mmmh, no, no les da, porque son tan limitados que no tienen conciencia de lo que están haciendo, creen que lamiendo los zapatos de su sensei le prestan un gran servicio a la Nación.

Están al nivel de esos gobernadores agachones que no defienden sus Estados cuando los ignoran en el presupuesto y les mandan solamente migajas etiquetadas, a través de los delegados federales que supuestamente iban a desaparecer.

No, no voy a mentir, sí hablo (entre otros) de Alfonso Durazo, quien cree llevar las riendas de Sonora. Se siente tan perfecto que en su mundo de caramelo se percibe como un exitoso estadista que está combatiendo el crimen como nadie. Escucharlo es lamentable, María Dolores hasta le aplaude en los eventos (clase de cinismo) y nos sale con que ya todo estará bajo control porque viene el Ejército. ¿Y qué sucede? Sólo volteen a Cajeme, Guaymas, Empalme, SLRC, Atil, Tubutama, Tesopaco, Bavispe, Navojoa, Cananea, Nogales, etcétera, etcétera, etcétera.

En México el momento es lamentable. Y en Sonora hay demasiada saliva y demagogia, pero muy pocas medidas inteligentes en defensa de nuestros derechos y dignidad, ante los excesos y desprecios centralistas.

LO DE BAD BUNNY

Para acabarla de fregar, el “Presidente” parece que tampoco tiene límites. Lo sucedido esta semana fue, de nuevo, lamentable. Se agarró de un fraude cometido por la empresa Ticketmaster para suplicarle al tal Bad Bunny que se presentara “de a grapa” en el Zócalo, comprometiéndose (“El Peje”) a correr con los gastos de producción.

¿Es en serio? ¿Bad Bunny? ¿Eso es lo que le quiere dar al pueblo bueno y sabio? ¿Es la clase de ejemplos que quiere para nuestros jóvenes? Y luego anda despotricando contra la falta de valores y compromiso social de los mexicanos de todas las edades.

Supongo que se fue con la finta de que era excelente porque su hijo menor, Jesús Ernesto (el muchachito que estudia en Londres gracias a los 200 pesos de cash que su papi trae en la billetera), saltó a la fama bailando un tema de este personaje a la orilla de la alberca de la casa gris, donde José Ramón (el mayor de los López) vivía en Houston.

Quiero pensar que don Peje no lo ha escuchado y sólo quiso subirse al “tren del mame”. Miren la letra de lo que bailaba su hijo (sin ritmo ni gracia) al borde de la alberca: “Nos besamo’ bien borracho’ los dos. Y me acordé cómo tí me besa’, de to’ lo’ polvo’ encima’e la mesa”. Sí, habla de alcohol y cocaína. O “las veces que tu mai nos llegó a coger. Tú brincando, mojadita, sudando Chanel”.

Quizá sí lo escuchó y pensó que el Bad Bunny era fan suyo, porque en otro intento de canción dice: “Si quiere te hago un bebé o te traigo la Plan B”. ¿Se imaginan la emoción que habrá sentido al imaginar que alguien tan famoso lo apoyaba? Otra canción: “Ella es callaíta, pero pa’l sexo atrevida, yo sé. Mariguana y bebida, gozándose la vida como es”.

Vuelvo al origen de este comentario. Qué triste que el Presidente suplique por un concierto a un tipo que no tiene calidad musical y cuyo mensaje llena de basura las mentes de nuestras próximas generaciones.

Periodista sonorense con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ´99, por la Universidad Harvard. Ganador del premio SIP opinión en 2008.