Los espartanos y el Covid 19

"Fe es creer lo que no ves: La recompensa de esta fe es ver lo que tú crees",

San Agustín.

Esparta, en la antigua Grecia, era una región que se caracterizaba por su alta formación militar. La película 300 los hizo muy famosos a los Espartanos. Había un aspecto que formaba parte de su cultura: Si un soldado espartano perdía o se quitaba el casco o la pechera de su uniforme se le imponía una multa. Si lo que perdía o dejaba de usar era su escudo se le condenaba a muerte. La explicación tiene su lógica: el casco o la pechera servían para proteger al individuo, pero el escudo servía para defender a toda la línea de soldados.

En la antigua manera de ejercer la guerra, la línea que iba enfrente los soldados se traslapaban los escudos para formar una protección para el mismo soldado y para su vecino. El bando enemigo lo que trataba era romper dicha armadura global, provocar un espacio que le permitiera infiltrarse y así se le facilitara el ganar la batalla.

Actualmente

Con el asunto de la pandemia actualmente se nos está requiriendo que se porte cubrebocas, o máscara, que se guarde sana distancia y en lo posible mantenernos en casa. ¿Que se pretende? Podemos afirmar que se trata de proteger al individuo y a toda la línea, es decir a toda la comunidad. El obedecer este tipo de instrucciones es de alguna manera cuidarnos y mostrar respecto por los demás, ya sea que nos puedan contagiar o que uno sea la fuente de contagio.

Nos llama la atención ahora que se prohibió circular en la ciudad de Hermosillo después de las 6:00 p.m., algunas personas afirmaban que se les estaba coartando la libertad. La pregunta entonces es: ¿Sería una aberración que los jefes militares de Esparta ordenen al soldado no tirar el escudo por ningún motivo en el frente de batalla y salir huyendo? ¿o qué pasaría si las autoridades militares excusaran a un soldado que suelta el escudo so pretexto de que es parte de su libertad personal?

Conclusión

El hombre es un ser social por naturaleza, nos gusta y necesitamos vivir en comunidad. Y creo que los tiempos difíciles como es el caso de esta pandemia a nivel global nos debe llevar a de una manera conjunta realizar lo necesario para salir adelante.

Optimismo es la manera de ver un futuro positivo para uno, pero también ser realista de que los tiempos actuales son difíciles. El túnel está muy oscuro en estos días, y tenemos que lograr que la mortalidad y contagios sean lo menor posible, y que el personal sanitario, con el apoyo de la sociedad, logre salir adelante con su trabajo evitando en lo posible el colapso de los servicios sanitarios.

Y en lo personal también estar conscientes de que estamos viviendo un cambio de época impresionante, el mundo ya no será el mismo incluso cuando salga la vacuna para este virus. Si usted cree que la antigua normalidad volverá después de la pandemia más vale que se vaya despidiendo de dicha posibilidad. No podemos negar la dificultad que esto representa, pero la necesidad de reinventarse en lo personal y como organización ya no es opcional, y el quedarse obsoleto es muy delicado. Ahora sí va en serio, renovarse o morir. ¡Feliz domingo!

