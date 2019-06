Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 26 de junio

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Exoneran a acusado de Pemex por 'estafa maestra'



La Fiscalía General de la República (FGR) no halló responsable de las acusaciones de corrupción a Miguel Ángel Lozada Aguilar, ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP) y ligado a la "estafa maestra", informó el Mandatario federal.



En conferencia de prensa matutina, reveló que hoy conoció el informe de la FGR sobre el ex funcionario, quien fue separado de su cargo en abril en el marco de la investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP).



López Obrador dijo que solicitó a la Fiscalía conocer por escrito el informe sobre la exoneración a Lozada.



"Tengo la información de hoy de que la Fiscalía General hizo la investigación y no encontró responsable a este funcionario de Pemex, pero hoy solicité que me presenten por escrito esa resolución; cuando yo la tenga, se las paso".



En enero, el Presidente había ordenado separar a tres directivos de Pemex e indagarlos por presuntos desvíos e irregularidades en el manejo de recursos públicos de la llamada "estafa maestra".



'Cayó producción en mayo, pero se recuperó'



López Obrador aseguró que la producción de petróleo se recuperó en junio luego de caída en mayo.



"Se ha administrado bien (en México), con eficiencia, con honradez y se pudo detener la caída en la producción, pero como hubo un tropiezo, por llamarlo de alguna manera, en mayo nuestros adversarios apuestan a que fracasemos para sacar la banderita de que es bueno el neoliberalismo y seguir con el saqueo".



"Se cayó en mayo la producción, pero ¿qué creen?, que ya en junio se recuperó".



"La nota de ayer era que se había caído la producción de abril a mayo en 12 mil barriles, pues ya se superaron los 12 mil de mayo a lo que va de junio. Pero a ver ¿esos periódicos, esos analistas, hablaron los suficiente de que el año pasado, de enero a diciembre se cayó la producción en 300 mil varios diarios, se habló de eso, dijeron algo las calificadores que ustedes recuerden?".



En tanto, el director de Pemex, Octavio Romero, destacó que la tendencia de la producción de crudo es a la alza en los próximos meses.



En agosto, dijo, se prevé un repunte de entre mil 700 y mil 800 barriles y estimó que al finalizar el año se llegue a mil 829 barriles diarios.



"¿En qué basamos la estimación de crecimiento? Que para julio y agosto, mediante tareas de mantenimiento, van a entrar en producción el pozo Xikin 22, que es de un campo nuevo, así como de otros cinco pozos de campos ya 'maduros'", comentó.



"En noviembre-diciembre entrarán en operación 6 pozos de campos nuevos y 5 pozos de campos maduros. La producción general será de mil 829 barriles diarios".



Califica con 'MB' a Gabinete



Cuestionado sobre críticas de Monreal a su gabinete, dijo que no las comparte, pues él califica con 'MB' a su equipo.



"Yo no me meto a decir nada sobre si hacen su trabajo o no los senadores, porque es otro Poder".



Dice que perdonaría a 'mafia del poder'



Cuestionado sobre si en su objetivo de acabar con la corrupción estaría dispuesto a perdonar a la "mafia del poder", el Presidente dijo que sí.



-¿Se puede lograr el objetivo perdonando a la 'mafia del poder'?, se le cuestionó.



"Claro que sí, por qué no, si hay una circunstancia nueva, si ya no tienen posibilidades de robar, además son mal vistos".



Consideró que, en el momento en que la corrupción sea estigmatizada, se logrará una "revolución de conciencia colectiva".



"Que (la corrupción) sea algo mal visto, que quede estigmatizado, eso sería realmente una revolución de conciencia colectiva, porque, qué sucedía, que la corrupción se aplaudía, se toleraba era ejemplo a seguir", señaló.



Narra historia de niña con papá corrupto



El Jefe del Ejecutivo relató que, en una ocasión, en un aeropuerto, una niña le dijo que su papá quería hablar con él, y después de que le dio el nombre, se percató que era un personaje señalado por corrupción.



"Una vez me topé con una niña en un aeropuerto, y se tomó una foto conmigo, y viene la niña luego y me dice: 'es que mi papá quiere hablar con usted y que si le da su teléfono', y quién es tu papá, me da el nombre".



"Un personaje que en ese momento estaba siendo cuestionado por corrupción, cuando me dice quién es su papá, me lo dice temblando, entonces le digo sí, apunta, y dile a tu papá que yo quiero hablar con él. La abracé y no hablé con el señor, pero, ¿qué culpa tiene la niña?, ¿qué culpa tenía esa niña de la conducta de su padre?".



Ofrece revisar recortes en IMER



Luego que recortes de presupuesto y de personal causaran que el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) limitará la transmisión de programas en vivo, el Presidente ofreció revisar el caso.



"Vamos a verlo, vamos a analizar, lo voy a revisar".



"En el caso del IMER se va a arreglar".



"Sobre los despidos la instrucción es que todo el ajuste se haga arriba, si se han cometido abusos e injusticias, se van a reparar los daños causados, pero siempre se habló de que se trataba de los altos funcionarios públicos porque había una burocracia dorada en el Gobierno".