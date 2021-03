Lo más importante que puede hacer EU

Estados Unidos podría hacer muchas cosas para ayudar a México. Si ambos gobiernos decidieran colaborar en un enfoque realmente distinto en la agenda migratoria, Estados Unidos podría ayudar a resolver, para empezar, la crisis humanitaria en ambas fronteras mexicanas. Si la campaña de vacunación procede como prevé Biden, su Gobierno podría proveer a México vacunas, que tanto urgen. La lista es larga.

Pero quizá no haya un asunto en el que el respaldo proactivo del Gobierno estadounidense podría hacer una mayor diferencia que en el enorme desafío que México sigue enfrentando en seguridad. Los hechos son incontrovertibles. La violencia en el País sigue aumentando. A pesar de la pandemia, el número de asesinatos aumentó en 2020. Los cárteles de la droga siguen ocupando territorios enteros con impunidad. Se saben casi intocables porque lo son. El tráfico de droga a Estados Unidos no ha parado. Todo lo contrario: El mortal fentanilo ha abierto una avenida muy lucrativa y relativamente sencilla, dado el tamaño minúsculo de la dosis requerida. El tema, pues, es un desastre como lo ha sido desde hace años.

La violencia en México no tiene una solución sencilla. No hay una panacea. Pero sí hay un asunto clave: El acceso alarmante que han tenido las organizaciones criminales mexicanas a armas de asalto desde hace al menos 16 años (la venta de rifles de asalto estuvo prohibida en Estados Unidos durante 10 años hasta 2004). Esas armas son una variable indispensable para entender la explosión homicida en México. Pero no sólo eso: Sin armas de asalto como el AR-15, el AK-47 o el terrible Barrett .50 -capaz de hacer explotar un cuerpo con un impacto de esas balas de 10 centímetros de largo- los grupos criminales no podrían enfrentarse con facilidad a las Fuerzas Armadas mexicanas ni podrían, por ende, continuar la campaña terrorista que los ha visto, por ejemplo, sitiar ciudades mexicanas para extorsionar al Estado.

Los cárteles adquieren la enorme mayoría de ese armamento en EU gracias a dos cosas: los huecos en la ley, que permite la compraventa entre particulares sin revisión previa del historial del comprador, y la posibilidad de adquirir, con una facilidad pasmosa, armas de guerra. La semana pasada, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para cerrar los huecos en el asunto del historial del comprador. Es un paso enorme, pero aún debe buscar aprobación en el Senado. Gracias a la mayoría demócrata, es probable que sea ratificada. Hace unos días, en la víspera del voto, el canciller Marcelo Ebrard me dijo que el Gobierno mexicano ve como "positivo y esperanzador" la posibilidad de ese paso en el control de armas. Pero, me dijo Ebrard, nada podría compararse, si de eficacia en el combate a la violencia se trata, a retomar la prohibición en la venta de armas de asalto.

La pregunta es si el Congreso demócrata y el presidente Biden están dispuestos a invertir capital político en el asunto. No contarán con el apoyo del Partido Republicano: De 211 congresistas republicanos, sólo ocho respaldaron la medida del historial en la compraventa. Esa es la mala noticia. La buena es que los demócratas no necesitan a los republicanos. Prohibir estas armas, que no están pensadas para defender el hogar ni para cazar venados sino para destruir seres humanos de la manera más brutal posible, sería un gesto de solidaridad incomparable con México. No hay, por ahora, ninguna decisión más importante. ¿Asumirá Estados Unidos su responsabilidad histórica? Veremos.

León Krauze